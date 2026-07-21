El PSC reclama la dimissió d'Ayats per “l’error majúscul” del Truffaut
Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes insten a, respectant la legalitat, reimpulsar i mantenir viu el projecte del Col·lectiu de Crítics, i afirmen que la continuitat del regidor de Cultura probablement implica la seva negativa al nou cartipàs
El PSC de Girona ha denunciat “l’error majúscul” i “derrota cultural” que implica el tancament del Truffaut, pel qual demanen la dimissió del regidor de Cultura, Quim Ayats. La regidora socialista Bea Esporrín ha assegurat que és l’equivocació “més gran en temes de cultura” i, ja que abans del dia 31 de juliol ha d’haver-hi una modificació de cartipàs, ha apuntat que “és un bon moment per demanar aquesta reestructuració”. Un dels punts que més han subratllat els socialistes és que es tracta “d’un error polític, i no dels tècnics municipals”, referint-se al concurs que va acabar amb l’adjudicació del servei a Rambla de l’Art-Cambrils Newco SL. Per tot plegat, el PSC ha proposat, a través de Maxi Fuentes, reimpulsar i mantenir viu el projecte del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, sempre respectant la legalitat.
El regidor socialista ha assegurat que es tracta d’una “notícia d’enorme gravetat, perquè el Truffaut ha estat i continua sent un dels grans projectes culturals de la ciutat, i posa en evidència que hi ha una manca d’interès real en la cultura i la seva defensa, entre altres coses i sobretot perquè una ciutat es defineix no sols pels equipaments que té, sinó també pels projectes que és capaç de preservar, defensar i impulsar. Sense aquesta defensa, es posa en qüestió el patrimoni cultural de la ciutat”, ha afegit.
Fuentes ha destacat com el cinema, a més, “és una de les eines més importants en educació, perquè les escoltes, instituts i universitat passen pel Truffaut” d’una manera o una altra, i per això el seu tancament “és la derrota cultural més gran que ha patit Girona i la gota que fa vessar el got”. Cal, afirmen els socialistes,“o bé reestructurar el govern o bé demanar directament la dimissió del regidor de Cultura”, Quim Ayats. Lluc Salellas va marcar el dia 31 de juliol com a data límit per a la votació del nou cartipàs, i la continuïtat d’Ayats donaria “molts números, moltes possibilitats” a una negativa del PSC.
“No és un cas aïllat”
Els socialistes asseguren que el problema “s’arrossega de governs anteriors” i “no és un cas aïllat, és el símptoma d’una manera de governar Cultura sense planificació, visió estratègica, ni grans iniciatives”. Han posat com a exemple els casos de les beques CREA o la Fundació La Volta, que deixarà de gestionar el projecte cultural de Sant Narcís per manca de suport de l’Ajuntament. “No podem normalitzar aquest enorme fracàs, la ciutat mereix explicacions i la garantia que això no es tornarà a repetir”, ha reblat Fuentes, asseverant que “defensar el Truffaut no és només defensar el Col·lectiu de Crítics, és defensar una política cultural amb lideratge”.
La proposta del PSC partiria d’una “reunió immediata amb l’alcalde per trobar una solució i obrir un espai de diàleg amb el Col·lectiu per analitzar com hem arribat fins aquí i treballar de cara a un nou Truffaut els propers anys”. Aquest projecte aniria en la línia de la moció que es presentarà dilluns per a la creació d’una taula de treball dels grans projectes de la ciutat, com el pavelló de Fontajau, el Trueta, o escombraries, de què el grup afirma que no té “informació directa”.
“No podem prevaricar ni estem demanant res d’aquest estil al govern”, ha defensat Fuentes, però “tenint en compte que això seguirà el curs legal, que ni volem ni podem fer-hi res, no podem resignar-nos”. El regidor ha marcat la diferència que “una cosa és que es continuïn fent pel·lícules perquè el contracte obliga, i es farà, i una altra que perdem el projecte del Col·lectiu de Crítics. Quan diem un nou Truffaut ens referim a treballar i mantenir viu el projecte, i per això volem obrir aquesta taula de diàleg”, ha assegurat.
Fuentes ha tancat la seva intervenció recordant que “el que no volem és que el Truffaut desaparegui, i això no vol dir desmerèixer l’empresa que ha guanyat la licitació, tant de bo ho faci molt bé, però pensem que el Truffaut és un dels grans projectes estratègics a nivell cultural de la ciutat, i no podem dir que ja s’ha acabat. Hem de plantejar com continuem”.
Ara per ara, la qüestió és en mans del Tribunal Català de Contractes, a qui el Col·lectiu va recórrer l’adjudicació en un recurs comunicat a l’Ajuntament el 25 de juny. Des de llavors, la formalització del nou contracte va quedar suspesa a l’espera d’una resolució que, probablement, es faci esperar mesos. La proposta de Rambla de l’Art va obtenir l’adjudicació per 90,75 punts davant els 88,59 del Col·lectiu, que va mantenir la gestió per ordre de l’alcalde fins que el secretari general de l’Ajuntament de Girona, José Ignacio Araujo, va advertir d’una il·legalitat. Mentre res es resolgui, Girona veurà, amb dolor, la persiana abaixada del Truffaut, considerat per tots un servei essencial de la ciutat.
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