El secretisme de la productora i els curiosos marquen el primer dia de rodatge d'"Enredados" a Girona
L'equip de rodatge utilitza el carrer dels Manaies, el que comunica les escales de la catedral amb els soterranis de la seu, per filmar diverses seqüències
El màxim secretisme i els constants crits de "Gravem, silenci!" per part de l'equip de producció als curiosos concentrats a les escales de la Catedral han marcat el primer dia de rodatge de l'adaptació d'"Enredados" de Disney a Girona. Els voltants del temple eclesiàstic s'han convertit aquest dimarts en un gran plató cinematogràfic, amb el carrer dels Manaies com a primer escenari de les gravacions que avui han començat i que s'allargaran fins al pròxim 3 d'agost.
Tot i l'intent dels més curiosos per veure o, fins i tot, enregistrar alguna escena del film, la productora ha blindat completament la zona. L'accés al carrer dels Manaies des de les escales de la Catedral ha quedat tancat amb una tanca de filferro coberta, invisibilitzant l'interior, mentre diversos vigilants impedien tant l'entrada com qualsevol intent de captar fotografies o vídeos del set de rodatge.
A l'exterior, l'ambient ha estat frenètic. Durant tota la jornada, la gent s'han anat acostant per intentar descobrir què s'amagava darrere les tanques: turistes que interrompien la visita per observar el moviment, curiosos que buscaven qualsevol escletxa des d'on veure algun actor i camions, furgonetes i vehicles de la producció que no han deixat d'anar amunt i avall.
Mentrestant, a l'interior del set, tot transcorria lluny de les mirades, ja que el repartiment enregistrava les primeres seqüències del film mentre, des de fora, només era possible intuir què passava. De tant en tant, el so d'espases xocant o d'altres armes, com per exemple llances, trencava el silenci imposat per l'equip de rodatge i, fins i tot, si algú parava molt bé l'oïda, es podien sentir algunes veus dels actors.
Els contundents "Gravem, silenci!" de l'equip de producció han estat els únics moments que han aconseguit emmudir, per uns instants, el xivarri habitual d'aquells qui mentre anaven donant un volt per la ciutat, han aprofitat per acostar-se a veure l'inici de la producció.
Tot i el gran secretisme i les gravacions, la jornada no ha estat només de rodatge. Mentre els actors enregistraven les escenes, els operaris han continuat transformant els carrers de la ciutat en el regne de Corona, col·locant noves cobertes de tons blaus i daurats per amagar les canals d'aigua i diversos elements florals per acabar de vestir les escales de la Catedral per a les futures escenes dels pròxims dies.
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