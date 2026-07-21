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Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries reivindicarà la figura del cavaller Guillem Escarrer amb una producció pròpia

El festival se celebrarà de 11 al 13 de setembre i convertirà de nou el municipi en una vila medieval

Una imatge d'arxiu del Terra de Trobadors

Una imatge d'arxiu del Terra de Trobadors / ACN

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ACN

ACN

Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries tornarà a convertir-se en la capital medieval de l'11 al 13 de setembre amb la celebració de la 34a edició de Terra de Trobadors. Enguany, el fil conductor serà la figura de Guillem Escarrer (1266-1321) un cavaller originari del municipi que va participar en campanyes militars al servei del regne de Nàpols. Ho farà a través d'una producció pròpia de gran format dedicada a aquest personatge històric i interpretada per la companyia Novum Organum, formada per actors, músics, musicòlegs i especialistes en arts escèniques històriques.

L'espectacle, titulat El Romanç de Guillem Escarrer, ha estat escrit per Marcel Leal seguint l'estil de les cançons de gesta medievals i pren com a punt de partida la recerca històrica d'Elvis Mallorquí sobre aquest personatge.

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El festival se celebrarà coincidint amb la Diada de l'11 de setembre i en les pròximes setmanes es desgranarà la resta de la programació, que tornarà a reunir recreacions històriques, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars, conferències i nombroses propostes culturals que convertiran, un any més, els carrers i espais patrimonials de Castelló d'Empúries en un gran escenari medieval.

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