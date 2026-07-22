Dotze propostes de teatre, música, poesia, memòria i públic familiar arriben a Bescanó
El Teatre de Bescanó presenta una temporada de tardor-hivern amb una programació encapçalada per Ramon Madaula, Maria Rodríguez, Míriam Iscla i Alberto San Juan
Jana Coromines Costa
La temporada d’espectacles de Bescanó acull dotze propostes entre el pròleg de la Festa Major, el pròxim mes d’agost, i el mes de desembre. La programació inclou grans produccions catalanes, creacions de companyies gironines, música popular, poesia, divulgació històrica i espectacles per a tots els públics.
Totes les propostes estan cohesionades per un fil conductor que travessa gèneres i generacions, oferint una dotzena de mirades diferents, vincles i emocions. Se’n destaquen Honestedat, Permagel i Loop, aquesta última en el marc del festival Temporada Alta.
Programació de teatre
El bloc teatral de la temporada tindrà un dels seus punts àlgids amb la posada en escena de la peça Honestedat (19 de desembre, 20:30 h), escrita i dirigida per Francesc Cuéllar, on una actriu veterana i un director s’enfronten en un debat sobre consentiment, poder i coherència artística. La següent proposta és l’adaptació teatral de la pel·lícula de Paolo Genovese, adaptada pel dramaturg i director gironí Llàtzer Garcia, i dirigida per David Selvas. Aquesta és Perfectes desconeguts (10 d’octubre, 18 h i 20:30 h), un altre espectacle que planteja un desafiament als espectadors. L’endemà arriba a Bescanó el festival Temporada Alta amb l’espectacle Loop (11 d’octubre, 18 h), de Ramon Madaula, que dirigeix la mirada cap a un territori més íntim. Júlia Genís i el mateix Madaula interpreten en aquest espectacle una filla i un pare que s’estimen i no troben la manera d’explicar-se. Maria Rodríguez Soto protagonitza Permagel (18 d'octubre, 18 h), l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar que dona veu al món interior d'una dona que qüestiona les convencions socials. També, es presentarà Una idea genial (7 de novembre, 18 h i 20:30 h), produïda per Focus, una història en què un actor aficionat, un agent immobiliari i un inesperat germà bessó comparteixen aparença. Finalment, Cascai Teatre, que haurà tornat recentment de fer una petita gira per Sud-amèrica, aporta Un tal Cèsar (5 d’agost, 20:30 h), darrera obra de la trilogia que forma amb Un tal Shakespeare i Un tal Quixot. La funció, de caràcter festiu, està vinculada a la Festa Major de Bescanó.
Programació de música i poesia
L'espectacle híbrid Amar (21 de novembre, 20:30 h) reuneix Alberto San Juan i el guitarrista i compositor Fernando Egozcue en un recital que combina veu i música amb textos, poemes i cançons de Lorca, Benedetti, Machado, Gloria Fuertes, Santa Teresa, Concha Piquer, Albert Pla, i altres autors per reflexionar sobre l'amor i l'existència. El Cor Gospel Girona (17 d’octubre, 20:30 h), dirigit per Xavier Thió, oferirà un concert solidari per recaptar fons per al projecte Bombers amb Causa, destinat a la infància atesa a Sant Joan de Déu. D’altra banda, el grup tribut Coldday (4 d’octubre, 18 h) portarà al teatre un espectacle inspirat en els concerts de Coldplay, amb un repertori que recorre alguns dels seus grans èxits i recrea la seva posada en escena. Un altre espectacle que acollirà El Teatre de Bescanó és el titulat De bales i cigrons corcats. Històries d’una guerra que ningú gosa mirar (29 de novembre, 18 h). Paraula i memòria fan una combinació que porta a l’escenari Eloi Vila, popular periodista i presentador de televisió català, noranta anys després de l’inici de la Guerra Civil espanyola. La formació musical El Pony Menut (15 de novembre, 12 h) adapta l’univers de la seva versió “adulta”, El Pony Pisador, als ritmes i l’escolta del públic familiar. El projecte manté les harmonies vocals, l’humor i la curiositat del grup per les músiques d’arreu, amb un format més pròxim i participatiu. Finalment, també per als més petits, El Teatre ha programat Es ven germà petit (13 de desembre, 12 h), un espectacle que combina titelles i música en directe en una adaptació dirigida per Joan-Andreu Vallvé a partir del conte de Stefan Boonen i Marja Meijer.
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