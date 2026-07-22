Els Cinemes de Roses projectaran l’òpera "Aida"
Dins de la 4a edició de l’óh!pera Summer, els Cinemes de Roses acolliran, demà, la producció de Giuseppe Verdi, enregistrada al Teatre Grec de Taorminia (Sicília)
Els Cinemes de Roses projectaran, demà, una producció de l’òpera Aida, de Giuseppe Verdi, des del Teatre Grec de Taorminia (Sicília). La sessió forma part de la 4a edició del festival óh!pera Summer i es podrà veure simultàniament en 55 sales de cinema de 47 localitats de l’Estat.
La producció va ser filmada en l’entorn de les ruïnes del recinte i el volcà Etna. La direcció escènica és d’Enrico Castiglione, que va adaptar l’ambient al gran amfiteatre, integrant el paisatge i l’arquitectura del recinte mitjançant projeccions sobre les ruïnes i altres efectes visuals.
El repartiment està encapçalat pel tenor Salvatore Licitra, en el paper de Radamès, en una de les últimes actuacions abans de la seva mort. També, hi participen la soprano belga-congolesa Isabelle Kabatu, com a Aida; la mezzosoprano italiana Rossana Rinaldi, en el paper d’Amneris; i el baríton espanyol Juan Pons, com a Amonasro. La direcció musical està a càrrec de l’italià Fabio Mastrangelo, al capdavant de l’Orchestra Nazionale dei Conservatori di Musica i el Coro Lirico Francesco Cilea.
Aida és una òpera centrada en el conflicte entre l’amor, la lleialtat i el deure. Tot i ser coneguda per escenes com la Marcha Triunfal, l’obra se centra en el drama de tres personatges atrapats entre els seus sentiments i les obligacions imposades per la guerra, el poder i la pàtria.
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