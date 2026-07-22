Una exposició a Milà aprofundirà en la influència de Dalí al món de la moda
La mostra s'inaugurarà el 24 de setembre al Palazzo Reale i reunirà més de 200 peces d'obres, vestits, fotografies, joies i altres documents procedents de fonts com la Fundació Dalí de Figueres
El Palazzo Reale de Milà, a Itàlia, dedicarà una exposició a l'artista Salvador Dalí i a la influència que va exercir al món de la moda, i com va configurar el seu univers creatiu. Amb el títol Dalí i la Moda, oferirà més de 200 peces conformades per obres, fotografies, vestits o joies i procedents de col·leccions de tot el món, entre les quals la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Dalí Museum de Sant Petesburg, a Florida, o el Museu Reina Sofia de Madrid articularan una mostra que s'inaugurarà el 24 de setembre i es podrà visitar fins al 31 de gener de 2027.
Un dels objectius de l'exposició, que coincidirà amb la Setmana de la Moda de Milà durant la seva inauguració, és explorar el "paper decisiu" que la moda va tenir en la construcció de l'univers creatiu de l'artista figuerenc. Entre les peces que la configuren hi ha un corpus documental procedent d'arxius històrics de les maisons Schiaparelli, Chanel, Dior i Rabanne.
La força visionària de Dalí
40 anys després de la històrica exposició Surrealism and Fashion del Fashion Institute of Technology de Nova York, Dalí i la Moda proposa una nova lectura de les relacions entre el Surrealisme i la cultura material. La seva influència ha deixat empremta en algunes de les qüestions més actuals de la moda: la construcció de la identitat, l'espectacularització de la imatge, el diàleg entre art i consum o el poder de la creativitat per reinventar la realitat. L'exposició també aprofundeix en la implicació de Dalí amb el sistema de la moda i en la seva extraordinària capacitat per intuir-ne i aprofitar-ne les dinàmiques abans que ningú, des dels aparadors fins a les campanyes publicitàries, passant per les pàgines i les portades de Vogue, un dels eixos centrals del recorregut expositiu.
L’exposició neix gràcies a la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, sota la direcció científica de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, amb el comissariat de Laura Bartolomé, subdirectora de Recerca i Projectes, i de Judith Clark, historiadora de la moda, professora de la University of the Arts London i reconeguda comissària d'exposicions de moda, amb la contribució de les conservadores sènior de la Fundació Dalí Lucia Moni i Bea Crespo. Està produïda pel Palazzo Reale, MondoMostre i Civita Mostre e Musei, promoguda per l’Ajuntament de Milà, i compta amb el patrocini de l’Ambaixada d'Espanya a Itàlia i de l’associació nacional de la Moda Italiana (la Camera Nazionale della Moda Italiana).
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