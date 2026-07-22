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El Festival Porta Ferrada Occident presenta el nou cicle Patis i Jardins

Tres concerts de petit format amb artistes vinculats a Sant Feliu de Guíxols, transformaran el Pati de l’Antic Hospital i el Jardí de Casa Trachsler en escenaris

Pati de l'Antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, escenari dels concerts.

Pati de l'Antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, escenari dels concerts. / J. Gallego

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Jana Coromines Costa

El Festival Porta Ferrada Occident amplia enguany la seva proposta artística amb la incorporació del nou cicle Patis i Jardins, dins la programació de la 64a edició del festival. Aquest oferirà tres concerts de petit format en dos dels espais patrimonials més singulars de Sant Feliu de Guíxols: el Pati de l’Antic Hospital i el Jardí de Casa Trachsler.

Els tres concerts són protagonitzats per músics nascuts a Sant Feliu de Guíxols o estretament vinculats a la ciutat, Marc Clos, Pascal Le Corre i Jaume Ferrer, i Carles Font Project. Totes les actuacions començaran a partir de les 20 h.

La programació s’obrirà el 26 de juliol amb Paisatges Resonants, una proposta expressiva de Marc Clos. El 7 d’agost, Pascal Le Corre i Jaume Ferrer protagonitzaran el Concert a Juli Garreta (1875-1925), un homenatge al compositor coincidint amb el centenari de la seva mort. El cicle es tancarà el 21 d’agost amb Carles Font Project, que presentarà Flor de Gel.

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Concerts del cap de setmana

Aquest cap de setmana s’oferiran a l’Espai Port les actuacions d’Israel Fernández (24 de juliol, a les 22 h), La Tania (25 de juliol, a les 21:30 h), Maria Arnal (25 de juliol, a les 23 h) i Sopa de Cabra (26 de juliol, a les 22 h).

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