El Festival Porta Ferrada Occident presenta el nou cicle Patis i Jardins
Tres concerts de petit format amb artistes vinculats a Sant Feliu de Guíxols, transformaran el Pati de l’Antic Hospital i el Jardí de Casa Trachsler en escenaris
Jana Coromines Costa
El Festival Porta Ferrada Occident amplia enguany la seva proposta artística amb la incorporació del nou cicle Patis i Jardins, dins la programació de la 64a edició del festival. Aquest oferirà tres concerts de petit format en dos dels espais patrimonials més singulars de Sant Feliu de Guíxols: el Pati de l’Antic Hospital i el Jardí de Casa Trachsler.
Els tres concerts són protagonitzats per músics nascuts a Sant Feliu de Guíxols o estretament vinculats a la ciutat, Marc Clos, Pascal Le Corre i Jaume Ferrer, i Carles Font Project. Totes les actuacions començaran a partir de les 20 h.
La programació s’obrirà el 26 de juliol amb Paisatges Resonants, una proposta expressiva de Marc Clos. El 7 d’agost, Pascal Le Corre i Jaume Ferrer protagonitzaran el Concert a Juli Garreta (1875-1925), un homenatge al compositor coincidint amb el centenari de la seva mort. El cicle es tancarà el 21 d’agost amb Carles Font Project, que presentarà Flor de Gel.
Concerts del cap de setmana
Aquest cap de setmana s’oferiran a l’Espai Port les actuacions d’Israel Fernández (24 de juliol, a les 22 h), La Tania (25 de juliol, a les 21:30 h), Maria Arnal (25 de juliol, a les 23 h) i Sopa de Cabra (26 de juliol, a les 22 h).
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