María José Llergo, cantant: "El nostre llegat no es quedarà a WhatsApp, sinó en l'art que creiem"
Després d’un any marcat pel dol i l’experimentació, María José Llergo presenta 'El juego', el disc amb què més s’ha divertit
Ignasi Fortuny
La cordovesa María José Llergo (Pozoblanco, 1994) ha publicat nou disc, El juego, un àlbum en què barreja gèneres sense prejudicis i reivindica el dret dels artistes a crear sense imposicions.
El Juego, començant per la seva portada, té una evident capa de crítica a la indústria musical. Es porta malament amb les regles, els resultats, els àrbitres…?
Em porto bé amb el joc. Amb el joc net, no amb el joc brut. Crec que les regles que ens fan ser menys nosaltres mateixos sobren. Llavors, no és que em porti malament amb les regles; és que hi ha regles absurdes.
Amb què ha xocat més en aquest negoci?
La indústria és molt cruel. I, tot i que no et passi directament, afecta veure-ho. També algunes decepcions i traïcions m’han influït i m’han fet replantejar com vull estar jo aquí. Perquè el que no vull que passi és que m’anul·lin. O sigui, les regles que anul·len no són bones, però en tot: en l’estètica, en el mercat, en els lloguers… El que vull és llibertat creativa absoluta.
"Tenir més o menys 'likes' a Instagram, ho sento, però no em farà més feliç"
Té menys tolerància vostè que altres companys?
No ho sé, tots els artistes som molt idealistes. Al final intentem fer un món millor mitjançant l’art o reivindicar aquelles coses que ens fan mal o no ens semblen justes mitjançant cançons. Per descomptat, xoca molt quan en el dia a dia t’adones de tantes clàusules, articles… que et lliguen moltes vegades. I això sí que m’afecta, no sé si més que a d’altres. Intento ser coherent dins del sensible que soc. Llavors, fer-ho des d’una altra perspectiva, basada en interessos, números, regles, algoritmes… no m’omple, ho veig una tonteria. O sigui, per mi tenir més o menys likes a Instagram, ho sento, però no em farà més feliç. No em farà sentir millor artista.
Quan veu que no s’estava donant la llibertat absoluta?
En el moment en què observo que el 80% del meu temps, fins i tot el 90%, estic treballant en coses que no són cançons. Veure gràfiques, números, contractes, reunions… ¡Que jo faig música!
Sap si algun dels senyors caricaturitzats a la portada d’El juego s’ha donat per al·ludit?
Crec que perquè alguna cosa sigui més agradable cal dir que certes parts no són agradables. I no sé si s’han donat per al·ludits o no, però el que espero és que canviï. Que vingui un artista i faci el que li doni la gana perquè no se’l qüestiona. Que estiguin interessats en l’art, més que en l’entreteniment.
Dels seus tres discos, aquest és amb el que millor s’ho ha passat?
Hi ha hagut un canvi. He cregut en la meva visió, per molt extravagant que soni ara. Si fa uns anys se m’hagués ocorregut fer una batxata andalusí, jo mateixa m’hauria dit: "Estàs boja. Això mai ho has escoltat, això no existeix». Però aquesta vegada necessitava fer-ho. I sí, estic boja. Sense pensar en la por, en el "tu no pots», ho he intentat fer de la manera més fidel possible al que estava al meu cap.
En el disc hi ha molta enyorança, molt desamor…
La vida és un joc increïblement bonic, i de vegades un perd la partida. Del que es tracta és d’aprendre alguna cosa a cada partida. A mi, durant aquest any i mig que he estat treballant en aquest disc m’han passat moltes coses dolentes. La pitjor, perdre els meus dos avis. I seria molt injust per a ells, i també per a mi, crear alguna cosa des del dolor i no des de la bellesa. Quan la seva existència i la seva vida per a mi han sigut bellesa absoluta, aprenentatge. I amb l’amor igual, de vegades perds la partida, però ¿oi que t’ho has passat bé?
Al disc es presumeix una ruptura amorosa.
Jo no m’enfronto a l’amor. L’abraço molt. M’interessa molt més el respecte que l’exigència. M’interessa molt més estimar de veritat que estimar d’una manera convencional o normativa. A una persona l’estimo com crec que puc, amb tot el meu cor. I si veig que no és recíproc, no passa res, ¡gràcies! Perquè estimar sempre val la pena, i bon vent. I també m’ha fet descobrir el gran amor invisible que tinc cada dia a la meva vora: les meves amigues, la meva mare, el meu cosí, el meu fillol…
Creu que el resultat final és un disc per a un públic més ampli?
No ho sé, això ho ha de veure el públic. No l’he fet amb aquesta intenció. Que si arriba a més gent, millor, com tots els artistes, que volem que la nostra música ompli molts cors. Tampoc hem fet una campanya de màrqueting boja, ¿no? L’hem mogut des d’Instagram, ja està. Ha sigut orgànic com sempre.
Sent que els seus orígens, en un entorn rural i humil, li han servit per sobreviure en el terreny pantanós de la música?
Et fa relativitzar-ho tot. La meva exigència sempre serà altíssima. Perquè jo vinc d’un grau de sacrifici, esforç i estudi altíssim des que era petita. Jo aprenc a cantar amb el meu avi al camp alhora que a parlar. Néixer i créixer a Pozoblanco, al camp, amb els animals, on els estius eren eterns, on l’únic rellotge era aquest d’aquí [es toca la panxa] i te n’anaves a casa a menjar alguna cosa… Conèixer la gent gran, que saps que són grans perquè tenen el teu respecte. I parlar de com estan, de com està el veí, de com està el camp… Aquestes coses et donen una terra que és de valor incalculable. Per això m’agrada tant l’entorn rural. Sento que té més coherència. Potser hi ha menys relacions intersocials, però de més qualitat.
I a aquella nena de Pozoblanco, li diria alguna cosa?
Que és perfecta tal com és. I tot i que fos una nena molt petitona, té dret a tenir somnis grans. S’ho mereix. Igual com tots els nens del món, i els adults també. Els somnis no esperen. I que no ens agafi la mort sense almenys intentar-ho.
Sent la responsabilitat de ser referent quan torna al poble? Els nens entren a casa seva per veure el Goya…
Jo no vaig tenir la sort de tenir referents pròxims. No vaig tenir un referent a qui visitar a casa seva o a qui trobar-me pel carrer i dir-li: "¿Em puc fer una foto?». És una responsabilitat molt gran, però alhora és una cosa molt bonica. El llegat dels pobles, dels éssers humans d’aquest segle, no es quedarà a WhatsApp, es quedarà en l’art que creiem. Jo somio de veritat que al meu poble, d’aquí a uns anys, siguem cinc o deu cantants… I qui diu cantants, diu pintors, escultors, cineastes, poetes, dramaturgues…
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