A 103 anys
Mor Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana
L’escriptor lleidatà deixa darrere seu una extensa obra que va transcendir generacions i que va tenir en Rovelló, un dels personatges més emblemàtics de la literatura infantil catalana, la seva creació més coneguda
Josep Vallverdú va morir ahir a 103 anys. Amb la seva mort, la literatura catalana perd un dels seus autors més prolífics i reconeguts. Poeta, dramaturg, lingüista, traductor i professor, l’escriptor lleidatà deixa darrere seu una extensa obra que va transcendir generacions i que va tenir en Rovelló, un dels personatges més emblemàtics de la literatura infantil catalana, la seva creació més coneguda.
Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923, Vallverdú es va llicenciar en Filologia Clàssica i va compaginar durant anys l’escriptura amb la docència. Va exercir com a professor en diferents centres educatius de les comarques de Lleida i també va deixar empremta en l’àmbit acadèmic: l’institut de les Borges Blanques, on va impartir classes, porta avui el seu nom.
Tot i que Rovelló, publicat el 1969 després d’aconseguir el Premi Folch i Torres, va acabar convertint-se en la seva obra més popular, la producció literària de Josep Vallverdú va ser molt més àmplia. La novel·la no va trigar a convertir-se en un clàssic de la literatura infantil i juvenil, va arribar a una trentena d’edicions, va ser traduïda al castellà, al basc, al francès, a l’italià i al rus, i va rebre reconeixements internacionals com el Premi J’aime Lire i el premi Bernard Versele.
Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990 i, deu anys després, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El 2023, coincidint amb el seu centenari, la Generalitat li va concedir la Medalla Centenari en el marc de l’Any Josep Vallverdú.
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU