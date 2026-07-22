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Una mostra que parteix de l’espart obre el nou cicle del Bòlit, “Llegats en Potència”

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull “Gran ritme”, de Paula García-Masedo, en què la fabricació tradicional de cordes vol fer pensar en el vincle cos-matèria

Un detall de l'exposició.

Un detall de l'exposició. / Cedida

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Aquest divendres (19 h) s’inaugura, a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, l’exposició Gran ritme, de la madrilenya Paula García-Masedo, que explora les relacions entre el cos, la matèria, el territori i els cicles naturals a partir de la cultura de l’espart i la fabricació tradicional de cordes. La mostra, curada per Oriol Fontdevila i que es podrà veure fins al febrer de 2027, obre el cicle Llegats en Potència, del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, que es desplegarà a partir de la tardor.

Gran ritme és fruit d’una investigació de l’artista, becada amb la Leonardo 2025 per a la Recerca Científica i la Creació Cultural de la Fundació BBVA, amb la comunitat espartera de Villarejo de Salvanés, a Madrid, un dels darrers grups de filadors manuals d’espart de la península ibèrica. El projecte converteix el llegat artesanal estudiat en una proposta escultòrica i instal·lativa que vol reflexionar sobre la interdependència, la sostenibilitat i les formes de treball compartit. La mostra incorpora tècniques tradicionals de l'espart i les mescla amb un llenguatge escultòric contemporani amb referències al minimalisme.

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Llegats en Potènica

El cicle del Bòlit s’inaugura a Vilabertran, però també tindrà recorregut però pels espais del Bòlit La Rambla, Bòlit Pou Rodó i Bòlit Sant Nicolau amb projectes d’Ariella Aïsha Azoulay, Andrés Vir Hera, Jordi Mitjà, Sara Ouhaddou, Mercedes Pimiento, Miguel Ángel Rosales (amb la participació de Yinka Esi Graves i David García López de la Osa), Esteve Subirah i Irena Visa.

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