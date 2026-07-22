Art
El prestigiós antiquari Artur Ramon analitza la figura del mestre de Cabestany al castell de Peralada
La xerrada, que es fa aquest divendres a la biblioteca, vol retre homenatge a Jaume Barrachina, qui va ser durant més de tres dècades director del Museu del Castell
Cristina Vilà Bartis
El prestigiós historiador de l’art, antiquari i galerista Artur Ramon visita el castell de Peralada per parlar sobre el mestre de Cabestany, aquest divendres 24 de juliol, a les set de la tarda. L’acte, que es farà a la biblioteca, l’organitza la direcció del Museu del castell i està vinculat amb l’exposició que es va fer recentment al Museu Nacional d’Art de Catalunya sobre aquest artista anònim i la seva empremta en el món de l’art, sobretot, al monestir de Sant Pere de Rodes. Artur Ramon és una de les figures més reconegudes en l'estudi i la divulgació del patrimoni artístic i, per altra banda, la seva intervenció vol retre homenatge a Jaume Barrachina (1956-2024), historiador de l'art, conservador i director del Museu del Castell de Peralada durant més de tres dècades, especialista en art medieval i una figura clau en l'estudi i la preservació del patrimoni català. Prenent com a punt de partida el seu llegat, la conferència de Ramon aprofundirà en la figura del mestre de Cabestany, un dels escultors més destacats de l'Europa del segle XII, autor de la desapareguda portada romànica de Sant Pere de Rodes, de la qual el Museu del Castell de Peralada conserva un dels fragments escultòrics més destacats atribuïts al mestre.
Artur Ramon és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i deixeble de José Milicua, amb qui es va especialitzar en gravat i dibuix antic. Ha estat president del Comitè Organitzador del Saló d'Antiquaris de Barcelona, col·labora habitualment en publicacions especialitzades, ha impartit conferències en diverses universitats i ha comissariat nombroses exposicions. Actualment és director gerent d'Artur Ramon Art i participa en les principals fires internacionals del sector.
Per poder assistir a l’acte cal confirmar l’assistència al telèfon 972538125.
Via: Empordà
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