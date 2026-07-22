Els argentins esclaten contra Rosalía: els fans demanen tornar les entrades per al concert a Buenos Aires després del que ha dit a les xarxes
La cantant comparteix un vídeo de l’exactriu porno Mia Khalifa després de la derrota albiceleste a la final del Mundial
Goundo Sakho
El Lux Tour de Rosalía farà la seva pròxima parada aquest 1 d’agost al Movistar Buenos Aires Arena de l’Argentina. L’anunci de la gira, el desembre del 2025, va generar molt furor entre els argentins, que van esgotar les entrades en un tres i no res.
No obstant, sembla que aquesta sensació ha desaparegut per complet: després d’una polèmica republicació de la cantant a TikTok, molts fans han decidit tornar i revendre les entrades.
«El desastre mundial més gran»
Enmig de l’onada de crítiques cap als argentins per la final del Mundial – en la qual, per cert, alguns jugadors es van acabar agafant a cops–, l’exactriu porno Mia Khalifa, d’origen libanès-nord-americà, va publicar un Tiktok celebrant la victòria espanyola.
El vídeo anava acompanyat de la cançó ‘La Perla’ de Rosalía, que diu així: «La decepció local. Trencors nacional. Un terrorista emocional. El desastre mundial més gran. És una perla, ningú se’n fia. És una perla, una de molt cuidao». I d’un missatge contundent: «Com sona la vida ara que ‘les perles’ han sigut derrotades».
Poc després, Rosalía va decidir republicar el vídeo en el seu perfil de Tiktok, una cosa que no ha fet gaire gràcia als seus fans argentins: «¿Que celebris el triomf del teu país? Joia. Però que estiguis d’acord amb això que els argentins som ‘unes perles’ em sembla una mica hipòcrita per a una persona que va venir a l’Argentina a promocionar el seu disc i que en aquells dies es va omplir la boca parlant meravelles de nosaltres», va comentar una usurària.
Onada de crítiques
Ha sigut llavors quan la cantant catalana ha decidit esborrar el vídeo del seu compte, però ja era massa tard: les seves últimes publicacions, tant a Tiktok com a Instagram, s’havien omplert de comentaris d’argentins dolguts i indignats, com aquest, que en poques hores ha superat els 20.000 likes: «¿Podem anar cancel·lant els Movistar Arena, no?».
O aquest altre d’una usuària que intentava desfer-se de les seves entrades: «Venc 4 entrades per a Rosalía per al 2 i el 6 d’agost, Campo A, al mateix preu que les vaig comprar. Fins i tot puc negociar el valor. No em va agradar gens que Rosalía es burli de l’Argentina».
I és que ‘ser una perla’ té un significat més profund del que sembla. D’acord amb l’Institut Cervantes, aquest neologisme semàntic s’utilitza per assenyalar una persona de la qual ningú pot fiar-se ; algú deshonest, manipulador o que resulta ser una mala influència, una cosa de la qual molts aficionats han acusat la selecció argentina durant el Mundial.
Qui és Mia Khalifa?
Sarah Joe Chamoun, coneguda popularment com Mia Khalifa, és una ‘ influencer’ de 33 anys. Va saltar a la fama el 2014 després de tenir un breu, però molt polèmic, pas de tres mesos en la indústria del cine per a adults.
Va protagonitzar diverses escenes explícites de sexe utilitzant un hijab (vol islàmic), una cosa que va causar una profunda indignació entre els grups conservadors de l’Orient Mitjà i per les quals fins i tot va rebre amenaces de mort.
Després d’aquesta polèmica, i a causa d’ella segurament, va decidir retirar-se. Actualment, es dedica al modelatge i a l’activisme polític, i acumula milions de seguidors a les xarxes socials, en les quals recentment ha publicat un vídeo mostrant la quantitat de diners que ha guanyat després d ’apostar un milió de dòlars (més de 876.000 euros) a favor de la selecció espanyola a la final del Mundial: ni més ni menys que 650.000 dòlars (uns 570.000 euros).
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