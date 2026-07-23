La 33a Nit de Poetes farà un homenatge a Quima Jaume
L'esdeveniment, que se celebrarà el 18 de setembre a Girona, tindrà Miquel Arnaudies, Pep Panosa, Mariàngela Vilallonga i Laia Llobera com a “poetes d’avui”, i Alejandra Pizarnik com a “de sempre"
Jana Coromines Costa
Divendres 18 de setembre, a les 21 h, se celebrarà la 33a edició de la Nit de Poetes, al Pati de les Magnòlies de l’edifici de la Generalitat de Girona. Tot i això, “no és només la vetllada, sinó un seguit d’actes que ja hem portat o estem duent a terme”, explica Maria Dolors Reig Garganta, presidenta d’Amics de la UNESCO de Girona. L’esdeveniment combinarà el reconeixement a nous talents literaris, la participació de poetes contemporanis i un homenatge escènic dedicat a la poeta Quima Jaume.
La primera part de l’acte, que es retransmetrà en directe per TV Girona, estarà dedicada, inicialment, als guanyadors de la XLV edició dels Jocs Florals i Literaris Escolars de Girona, amb la participació de Laia Montserrat Freitas (INS Ermesenda, Flor Natural), Aura Sànchez Puigdevall (INS S. Sobrequés, Englantina) i Arnau Bonaset Carruana (Escola Maristes, Viola), alumnes amb nivell d’educació secundària postobligatòria. També, hi intervindran els “poetes d’avui”, que enguany seran Miquel Arnaudies, Pep Panosa, Mariàngela Vilallonga i Laia Llobera, aquesta última guanyadora del Premi Miquel de Palol 2025. “Ens agrada portar gent d’arreu dels països catalans”, comenta Lluís Lucero Comas, coordinador de la primera part de Nit de Poetes. A més, s’inclourà un espai dedicat a la figura “poeta de sempre”, Alejandra Pizarnik, amb lectura de poemes a càrrec de l’escriptor Edu Sívori Alt.
Record per Quima Jaume
La segona part anirà sota el títol Dona soc i és humana ma mesura, essent un homenatge a la poeta Quima Jaume (Cadaqués, 1934-1993). L’espectacle compta amb guió, dramatúrgia i direcció de Martí Peraferrer Vayreda i hi participaran actors de l’Escola d’Arts Escèniques La Diana de Girona: Eduard Ariza, Raquel Costa, Irina Davila, Mel Espinosa, Guillem Nieto i Marina Salas, amb la col·laboració de la directora de l’escola Cora Rosell.
Abans de la celebració de la vetllada la Nit de poetes ha impulsat diverses activitats. Entre aquestes hi ha la participació a L’Escala dels Llibres, amb l’acte Viatges entre versos; una lectura de poemes de Maria Castanyer, a la Sala d’Actes del CCC Girona La Rutlla; un acte dedicat a Víctor Català, a Sant Miquel de Fluvià, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia; i el cicle Versus 33, que ha recordat figueres com Laureà Dalmau, Josep Pla, Camil Geis, Narcís-Jordi Aragó i Alejandra Pizarnik.
Nit de poetes també compta amb la col·laboració de la Fundació Prudenci Bertrana, que donarà continuïtat a aquesta col·laboració el 24 de setembre, com a acte de celebració del Dia Mundial de la Traducció (30 de setembre). Un membre del jurat del Premi Aurora Bertrana conversarà amb Eusebi Ayensa, guanyador de la traducció al català de la poesia completa I i II de Konstandinos Kavafis l’any 2025, en una trobada a la Casa de Cultura.
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