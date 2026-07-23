Israel Fernández: "El flamenc té veritat amb punyals"
El cantaor estrena “un format inèdit” divendres al Porta Ferrada, on fa el primer concert de la gira “De Oro y Marfil”
Israel Fernández estrena, aquest divendres (22 h) al Porta Ferrada Occident, la seva nova gira, De Oro y Marfil, un projecte que l’il·lusiona i en què “faré coses que mai he fet en directe, és un format inèdit, nou, i per això em venia tan de gust”, assegura. El cantaor flamenc presenta un espectacle en què el piano és central i on l’acompanyen el bon amic Diego del Morao, la seva banda de sempre i, com a novetat, un quartet de corda. Tot plegat, per fer un concert “íntim, amb cantes clàssics i algun palo, cançons pròpies, i clàssics, que prefereixo que siguin una sorpresa”, explica.
La presència del piano a l’escenari és d’allò més especial pel cantaor. “El toco des que era petit, vaig aprendre’n a l’església, amb pares i família, i em sento molt còmode amb el meu piano, perquè em fa sentir aquella infantesa, i és el que vull transmetre al públic”, afirma Fernández. De fet, el públic és cabdal per aquest artista, que en el directe es mou molt “segons la inspiració. Depèn com vegi el públic canto una lletra o una altra, faig una cosa o una altra. El flamenc té aquesta màgia, que el públic t’inspira”, assegura.
El flamenc, per Fernández, “té veritat amb punyals, et traspassa, és una veritat que has de mastegar, digerir i viure”, diu amb passió. Aclarint el respecte per totes les altres músiques, troba en el flamenc “aquesta arrel, una música de persecució, fatiga, pena, i a la vegada molta alegria, perquè els flamencs ho celebrem tot, pena i alegria, amb el cante, i ho transmetem a través de la música, uns ballant, altres tocant, cantant, però són emocions”. Així ho ha demostrat en concerts anteriors a la província, i així vol fer-ho a Sant Feliu de Guíxols dins el Porta Ferrada.
El nou format permetrà al públic conèixer “la meva intimitat com a artista, sobretot amb el piano”, comenta Fernández, que també apunta “el canvi fresc amb la guitarra de Morao o el quartet de cordes” en De Oro y Marfil. Pel cantaor, estrenar el projecte a Catalunya “és un regal, perquè és molt flamenca, hi ha molts cantaors i músics que admiro molt, en flamenc i no flamenc”. Sobre el públic, a més, destaca que “és una terra amb una oïda molt fina a totes les músiques, i això sempre afegeix un punt extra a l’hora de transmetre”.
Nou àlbum
A més de la gira De Oro y Marfil, el cantaor té entre mans un nou àlbum “molt personal, bé, com tots els que faig, perquè cada disc és com un fill que es queda per tota la vida”, diu. Encara queda “una miqueta” per presentar el projecte, però està gaudint del procés amb el grup de músics que l’acompanya –“els admiro i tinc el gust que hi participin”-. Al Porta Ferrada, això sí, encara no presentarà cap d’aquests temes. “Els vull deixar una mica guardadets, per una altra ocasió, però hi haurà coses noves, això segur!”, exclama. Coses, com ha dit, que Fernández mai abans ha fet en directe.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 22 de juliol de 2026
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser i sorprèn els clients
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre