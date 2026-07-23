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Les mítiques bandes sonores de Disney arribaran a Castelló d'Empúries

El concert en format quartet tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria el 28 d'agost i inclourà clàssics d'El Rei Lleó, Aladdín o Enredados, entre altres

Un concert de clàssics de Disney a l'Auditori de Sant Francesco al Prato, a Itàlia.

Un concert de clàssics de Disney a l'Auditori de Sant Francesco al Prato, a Itàlia. / Cedida.

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Redacció

Redacció

Girona

La Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries acollirà el pròxim 28 d'agost un concert sobre bandes sonores mítiques de Disney. Ho farà en un petit format de quartet que interpretarà cançons de clàssics com El Rei Lleó (Can you Feel the Love Tonight), Aladdín (Un mundo ideal), Tarzan (Seràs en el meu cor) o Toy Story, però també d'èxits més recents d'Enredados (Por fin veo la luz), Coco (Recuérdame) o Encanto (Dos oruguitas). El concert tindrà lloc a les 19 h.

El recital s'emmarca dins els concerts de música clàssica Candlelight: Canciones de amor, a càrrec de Disney Concerts i Fever, per portar clàssics de Disney en un ambient íntim i ple d'espelmes. Aquest format també el portaran al Petit Palau del Palau de la Música Catalana de Barcelona en diverses dates entre el 23 d'agost i el 25 de setembre, amb un total de deu sessions programades.

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Les entrades per tots els concerts es poden adquirir al web de feverup.

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