El pianista de jazz Uri Caine i Arnau Tordera, dins la programació de tardor de la Marfà
L'equipament ha organtizat una vintena d'activitats fins al desembre, que inclouran converses amb artistes, tallers i classes magistrals
Una conversa sobre composició i improvisació amb el pianista i compositor estatunidenc Uri Caine i la claus del procés creatiu darrere el disc familiar Tra Tra Tro de Filomena a càrrec d'Arnau Tordera són els plats forts de la programació de tardor de la Marfà, a Girona. Una vintena d'activitats que l'equipament ha organitzat amb un treball en xarxa amb diversos equipaments i institucions, i que inclouen música, creació, tallers i classes magistrals i que tindran lloc entre el setembre i el desembre.
El compositor i pianista Uri Caine, referent del jazz contemporani, serà el 20 de novembre a les 18 h a la Marfà per desgranar detalls de la seva trajectòria i la seva manera d'entendre la composició i la improvisació. Ho farà prèviament al concert que oferirà juntament amb la Girona Jazz Project Big Band a l'Auditori de Girona. En el mateix format de conversa, el compositor i músic Arnau Tordera explicarà el 4 de novembre el procés creatiu del disc Tra Tra Tro que ha compost per Filomena.
El programa també inclou un vessant d'aprenentatge amb una activitat amb la cantautora i activista nicaragüenca Ceshia Ubau (7 d’octubre), que combinarà reflexió sobre drets humans i música, la compositora Ro Rapoport, que conduirà un laboratori dedicat a l'escolta activa i el paisatge sonor (3 d’octubre) i una classe magistral de la compositora Laura Casaponsa, que oferirà una mirada al procés creatiu de la música per a cinema i televisió, des de l'encàrrec inicial fins a la construcció de la banda sonora definitiva (2 de desembre).
Pel que fa a la formació artística i tècnica, continuarà ocupant un lloc central dins la temporada. S'hi inclouen propostes tan diverses com un taller d'iniciació al breakdance en el marc del Festival monar'T (26 de setembre), una sessió sobre treball escènic aplicada al directe musical amb el col·lectiu Dans Invitro (11 de novembre), una classe magistral dedicada a la veu flamenca amb Alba Guerrero (28 de novembre) o activitats que fomenten la improvisació musical oberta, com les Improjams (10 d’octubre). També destaca la celebració d’una nova edició de la Diada de la Rumba, que reunirà diversos tallers simultanis de guitarra, percussió, teclat, veu, palmes i ball per apropar aquest patrimoni musical a músics i públic de totes les edats (7 de novembre).
Professionalització i tallers
La professionalització del sector és un altre dels eixos de la programació. La Marfà oferirà sessions sobre nous instruments de finançament per a les arts escèniques i la música en viu (13 d’octubre), aspectes legals de l'activitat musical professional (18 de novembre), així com una nova edició de la jornada de formació sobre gestió i organització de festivals, que enguany posarà el focus en la mediació cultural i la relació dels esdeveniments musicals amb la comunitat (21 de novembre).
La programació es completarà amb el concert de presentació dels resultats del projecte transfronterer Ganta, que impulsa residències creuades entre Girona i Perpinyà per fomentar la creació sonora contemporània, i que enguany reunirà les artistes Aesthesis i Pilar Talavera en una vetllada dedicada a l'electrònica experimental, la performance i els nous llenguatges sonors (17 de desembre). La temporada clourà amb el concert familiar Tot Bufant, de Pep Gol i Pepino Pascual, una proposta lúdica que convida petits i grans a descobrir l'univers dels instruments de vent a través de l'humor, la creativitat i l'experimentació sonora (23 de desembre).
Les inscripcions de les activitats es poden fer a través del web de la Marfà.
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