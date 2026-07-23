La segona edició del Vesprades tindrà onze concerts i arribarà a la Catalunya Nord
El cicle tindrà lloc entre setembre a novembre en diversos ateneus de les comarques gironines amb artistes emergents com Judit Jacquet, Pau Brugada o Les Menines
El cicle Vesprades, creat per acostar la música en directe al territori, guanyarà múscul en el seu segon any de vida amb un programa que incorpora 11 concerts a ateneus de les comarques gironines, i que arrencarà el pròxim 4 de setembre a les 22 h a la Cate de Figueres amb el duet Nyskels. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició, en què hi participen ateneus de Blanes, Platja d'Aro, Sant Feliu de Pallerols o Girona, és la incorporació de la Catalunya Nord al projecte amb l'artista emergent Paula Escudero, que tocarà a l'Ateneu Republicà de Bescanó el 20 de novembre. El camí de tornada el farà l'artista gironí David Mauricio amb un concert al Casal de Prada el 19 de setembre.
El programa compta amb sis artistes que ja havien participat en la primera edició, Judit Jacquet, Pau Brugada, David Mauricio, Aluet, Arar i Nun. Nyiskels, Emma Yuzz, Oriol Tonietti i Les Menines completen les propostes d'un cicle que pretén ajudar els músics a consolidar les seves propostes i donar-los visibilitat. Els concerts cauran en divendres o dissabtes.
El duet Nyiskels serà el primer del cicle, que després de passar per Figueres anirà el 12 de setembre al Casino de Blanes amb el concert de Pau Brugada (19 h). Arar farà l'últim concert del mes el 26 de setembre al Centre Avenir Fanalenc de Platja d'Aro (20 h). El 10 d'octubre hi haurà un doble concert: Oriol Tonietti tocarà a la Unió Escaulenca de les Escaules (12 h) i Aluet ho farà a l'Esbart de la Vall d'Hostoles de Sant Feliu de Pallerols (19 h). El següent concert tindrà lloc el 30 d'octubre a l'Amistat de Cadaqués a càrrec de Les Menines.
Pel novembre s'han programat quatre concerts: Judit Jacquet el dia 6 al Casino de Campdevànol (19.30 h), Emma Yuz el dia 14 a l'Ateneu 24 de Juny de Girona (20 h), Paula Escudero el dia 29 a l'Ateneu Republicà de Bescanó (20 h) i Nun el dia 27 al Casino de Tortellà (20 h).
El cicle va arribar el 2025 a les comarques gironines després del seu èxit a les Terres de Ponent, on aquest any ja han celebrat la sisena edició. L'han impulsat conjuntament la Delegació Territorial de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i la Casa de la Música de Girona.
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