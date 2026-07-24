Cancel·lat el concert de Maria Arnal al Porta Ferrada
La cantant ha tingut una emergència familiar de força major que li impedirà actuar aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols juntament amb La Tania
El Festival Porta Ferrada ha cancel·lat el concert previst per demà a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, que havia de comptar amb les actuacions de Maria Arnal i La Tania. La cancel·lació es deu a una inesperada emergència familiar que impedeix a Maria Arnal ser present al festival. Es tracta d'una circumstància de força major que impossibilita la celebració de la vetllada i comporta, en conseqüència, la suspensió tant de l'actuació de Maria Arnal com de la de La Tania.
En un comunicat, el festival expressa "tot el nostre suport i comprensió" a Maria Arnal en aquests moments difícils, i agraeix la comprensió de La Tania, del públic i de totes les persones que esperaven aquest concert.
Pel que fa a les entrades adquirides, serà retornat automàticament a través del mateix sistema de compra en els pròxims dies, sense que calgui fer cap gestió per part dels assistents. "El Festival Porta Ferrada Occident agraeix la comprensió del públic davant aquesta situació excepcional", ha expressat al comunicat.
Aquesta cancel·lació no afecta la resta dels concerts, que es mantindran programats segons la data prevista. Israel Fernández actuarà avui a l'Espai Port, i Sopa de Cabra ho farà el diumenge. Serà l'últim concert abans que la programació es mogui al Guíxols Arena durant l'agost.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments