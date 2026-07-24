L'Empordà Music Festival arrencarà avui amb una xifra rècord de públic
La cinquena edició del certamen musical de la Bisbal, que portarà els Pets, Joan Dausà, The Tyets i La Fúmiga entre altres, ha superat les 8.500 entrades venudes
L'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà arrencarà aquest cap de setmana amb dues nits fortes que concentraran artistes de primera línia com Joan Dausà, els Pets, la Fúmiga, Bujos o la Gossa Sorda a l'aparcament del passeig Marimon Asprer. El festival bat en la seva cinquena edició un rècord d'entrades venudes, amb més de 8.500 participants que es concentraran en els dos dies de concerts.
El cartell arrenca avui amb les entrades pràcticament exhaurides, amb la Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, The Tyets, Nena Daconte, Greta i Sergi Carbonell. Continuarà demà dissabte amb Nil Moliner, la Fúmiga, Figa Flawas, els Pets, Buhos, Ginestà i Malifeta. A banda de la música, enguany s'ha ampliat la zona de foodtrucks, i es funcionarà amb un sistema de pagament a través de polseres precarregades.
A diferència d'altres anys, el festival va traslladar al juny el format gratuït XS en dues nits en què hi van actuar Aina Reig, Miquel Abras, Idilia, Helga, Yes The Music, Orquestra Diversiones i Coalición Kanalla.
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