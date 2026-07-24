Maria Hein, Marc Parrot o Xiomara Abello, als deu anys del Concerts de Tornada
El cicle, del 21 d’agost al 19 de setembre, també programa Ernest Prana, Raquel Lúa, Terrae i Roger Padrós a la Llera del Ter.
La desena edició del Concerts de Tornada ha presentat la programació del seu aniversari rodó, en què durà Maria Hein, Marc Parrot o Xiomara Abello a diferents pobles de la Llera del Ter. Bordils, Flaçà, Madremanya, Medinyà i Sant Joan de Mollet acolliran un total de set concerts entre el 21 d’agost i el 19 de setembre, quan també actuaran Ernest Prana, Raquel Lúa, Terrae i Roger Padrós. Tots els concerts seran d’entrada gratuïta i sense necessitat de reserva.
Marc Parrot obrirà el cicle el 21 d’agost a Medinyà, oferint en solitari un repertori amb els temes que han marcat la seva trajectòria. El seguirà, el 27 d’agost, Ernest Prana, una de les noves veus del pop en català que aquest estiu està voltant arreu de la província després de publicar Torno a Casa. L’escenari s’escau amb l’àlbum, perquè serà l’Església de Bordils, on el 2017 va néixer Concerts de Tornada, organitzats per la promotora gironina La Tornada.
El primer dissabte de setembre, dia 4, Raquel Lúa, que beu del fado, el flamenc i la música d’autor, amb lletres poètiques i mediterrànies que l’apropen al folk, actuarà a Flaçà. L’endemà, diumenge 5, Xiomara Abello ho farà a Madremanya, on durà una carrera contrastada els últims quinze anys en què ha treballat amb artistes com Xavi Sarrià, Pep Gimeno “Botifarra” o Pau Alabajos. Presentarà el seu darrer treball, So de saó.
El Concerts de Tornada tornarà a fer parada a Bordils el 10 de setembre amb el duet Terrae, que entén la tradició com quelcom viu i sempre en moviment. Passada la Diada, el 12 de setembre, Roger Padrós actuarà a Sant Joan de Mollet. Madremanya tancarà el cicle amb un dels principals noms de la programació, la mallorquina Maria Hein, en format solitari, tan sols de veu i piano, el 19 de setembre.
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