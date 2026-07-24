Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Efectes calorSons del mónTortuga careta l'EstartitConcurs focs BlanesIncendis llampsDisseny bitllets euroAgenda Girona
instagramlinkedin

Maria Hein, Marc Parrot o Xiomara Abello, als deu anys del Concerts de Tornada

El cicle, del 21 d’agost al 19 de setembre, també programa Ernest Prana, Raquel Lúa, Terrae i Roger Padrós a la Llera del Ter.

Maria Hein.

Maria Hein. / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

La desena edició del Concerts de Tornada ha presentat la programació del seu aniversari rodó, en què durà Maria Hein, Marc Parrot o Xiomara Abello a diferents pobles de la Llera del Ter. Bordils, Flaçà, Madremanya, Medinyà i Sant Joan de Mollet acolliran un total de set concerts entre el 21 d’agost i el 19 de setembre, quan també actuaran Ernest Prana, Raquel Lúa, Terrae i Roger Padrós. Tots els concerts seran d’entrada gratuïta i sense necessitat de reserva.

Marc Parrot obrirà el cicle el 21 d’agost a Medinyà, oferint en solitari un repertori amb els temes que han marcat la seva trajectòria. El seguirà, el 27 d’agost, Ernest Prana, una de les noves veus del pop en català que aquest estiu està voltant arreu de la província després de publicar Torno a Casa. L’escenari s’escau amb l’àlbum, perquè serà l’Església de Bordils, on el 2017 va néixer Concerts de Tornada, organitzats per la promotora gironina La Tornada.

El primer dissabte de setembre, dia 4, Raquel Lúa, que beu del fado, el flamenc i la música d’autor, amb lletres poètiques i mediterrànies que l’apropen al folk, actuarà a Flaçà. L’endemà, diumenge 5, Xiomara Abello ho farà a Madremanya, on durà una carrera contrastada els últims quinze anys en què ha treballat amb artistes com Xavi Sarrià, Pep Gimeno “Botifarra” o Pau Alabajos. Presentarà el seu darrer treball, So de saó.

Notícies relacionades

El Concerts de Tornada tornarà a fer parada a Bordils el 10 de setembre amb el duet Terrae, que entén la tradició com quelcom viu i sempre en moviment. Passada la Diada, el 12 de setembre, Roger Padrós actuarà a Sant Joan de Mollet. Madremanya tancarà el cicle amb un dels principals noms de la programació, la mallorquina Maria Hein, en format solitari, tan sols de veu i piano, el 19 de setembre.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gran decisió de Cubarsí
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
  4. Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  7. L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
  8. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments

Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis

Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis

Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: «Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré»

Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: «Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré»

La nova presidenta del COI, Kirsty Coventry, rep a Miquel Noguer i Oriol Cardona a Lausana

La nova presidenta del COI, Kirsty Coventry, rep a Miquel Noguer i Oriol Cardona a Lausana

CCOO convoca vaga indefinida a l'empresa de recollida de residus de Sant Feliu de Guíxols

CCOO convoca vaga indefinida a l'empresa de recollida de residus de Sant Feliu de Guíxols

Ni a les 12 ni a les 2: aquestes són les hores que convé evitar per anar a la platja a l'estiu

Ni a les 12 ni a les 2: aquestes són les hores que convé evitar per anar a la platja a l'estiu

La DGT avisa del gest que molts conductors fan després d’anar a la platja i que pot acabar en multa

La DGT avisa del gest que molts conductors fan després d’anar a la platja i que pot acabar en multa

El Girona C: un nou equip per a estrangers a Quarta Catalana

El Girona C: un nou equip per a estrangers a Quarta Catalana

El PSC de Girona proposa recuperar la policia de proximitat com a eina preventiva

El PSC de Girona proposa recuperar la policia de proximitat com a eina preventiva
Tracking Pixel Contents