Òpera, piano, i cinema en el 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes
L’edició s’allargarà del 8 al 29 d’agost programant també música de cambra en un total de vuit concerts i un OFF
El Festival de Música de Sant Pere de Rodes arribarà a la 26a edició entre el 8 i el 29 d’agost a El Port de la Selva. El cicle ofereix vuit concerts al monestir amb artistes nacionals i internacionals en un programa que consta de piano, òpera, música de cambra i de cinema.
La inauguració, el 8 i 9 d’agost, anirà a càrrec de Carles & Sofia Piano Duo i l’Orquestra Solistes de Catalunya, dirigida per Natanael Espinoza. La seva producció, And The Winner Is…, proposa un repertori dedicat a pel·lícules clàssiques i inclourà versions per a piano a quatre mans i orquestra de corda de bandes sonores de films com Amélie, West Side Story, Casper, Scent of a Woman i Elvis.
Dins “Les nits de piano”, el 12 d’agost, Hugues Leclère i Hans Chan faran sonar Robert Schumann, Claude Debussy i Maurice Ravel al Parc Natural del Cap de Creus, i el 19 d’agost Aisa Ijiri i Luca Lione interpretaran un programa dedicat a Frédéric Chopin i Franz Liszt. Chopin mantindrà el protagonisme el 26 d’agost, amb el potent concert Absolute Chopin, amb el cèlebre Concert núm. 2 per a piano i orquestra en versió per quintet de corda amb el Quintet Solsites de Catalunya i els pianistes Ivan Petrovic-Poljak i Aljosa Jurinic.
El violinista Paolo Angelucci i el pianista Marco Colacioppo oferiran, el 15 d’agost, Melodies immortals, amb obres de Jules Massenet, Georges Bizet, Carlos Gardel i Astor Piazzolla, entre altres clàssics. El 22 d’agost, el Trio Rijeka (Krunoslav Maric al violí, Vid Veljak al violoncel i Filip Fak al piano) també es fixarà en Piazzolla i Antonín Dvořák.
La cloenda, el dia 29, serà amb tota una gala operística protagonitzada per la soprano Teresa Albero i el tenor Roger Padullés. El pianista David Boldrini els acompanyarà en una selecció d’àries i duets cèlebres de l’òpera. El dia abans, 28 d'agost, a l'Espai Port d'El Port de la Selva, s'haurà celebrat un concert en OFF amb el New Generation Choir, dirigit per Lluís Pérez Cansell, cantant les Cançons que portem al cor.
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