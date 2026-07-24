Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carles RibasEfectes calorSons del mónTortuga careta l'EstartitConcurs focs BlanesIncendis llampsDisseny bitllets euroAgenda Girona
instagramlinkedin

Òpera, piano, i cinema en el 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes

L’edició s’allargarà del 8 al 29 d’agost programant també música de cambra en un total de vuit concerts i un OFF

El Trio Rijeka.

El Trio Rijeka. / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

El Festival de Música de Sant Pere de Rodes arribarà a la 26a edició entre el 8 i el 29 d’agost a El Port de la Selva. El cicle ofereix vuit concerts al monestir amb artistes nacionals i internacionals en un programa que consta de piano, òpera, música de cambra i de cinema.

La inauguració, el 8 i 9 d’agost, anirà a càrrec de Carles & Sofia Piano Duo i l’Orquestra Solistes de Catalunya, dirigida per Natanael Espinoza. La seva producció, And The Winner Is…, proposa un repertori dedicat a pel·lícules clàssiques i inclourà versions per a piano a quatre mans i orquestra de corda de bandes sonores de films com Amélie, West Side Story, Casper, Scent of a Woman i Elvis.

Dins “Les nits de piano”, el 12 d’agost, Hugues Leclère i Hans Chan faran sonar Robert Schumann, Claude Debussy i Maurice Ravel al Parc Natural del Cap de Creus, i el 19 d’agost Aisa Ijiri i Luca Lione interpretaran un programa dedicat a Frédéric Chopin i Franz Liszt. Chopin mantindrà el protagonisme el 26 d’agost, amb el potent concert Absolute Chopin, amb el cèlebre Concert núm. 2 per a piano i orquestra en versió per quintet de corda amb el Quintet Solsites de Catalunya i els pianistes Ivan Petrovic-Poljak i Aljosa Jurinic.

El violinista Paolo Angelucci i el pianista Marco Colacioppo oferiran, el 15 d’agost, Melodies immortals, amb obres de Jules Massenet, Georges Bizet, Carlos Gardel i Astor Piazzolla, entre altres clàssics. El 22 d’agost, el Trio Rijeka (Krunoslav Maric al violí, Vid Veljak al violoncel i Filip Fak al piano) també es fixarà en Piazzolla i Antonín Dvořák.

Notícies relacionades

La cloenda, el dia 29, serà amb tota una gala operística protagonitzada per la soprano Teresa Albero i el tenor Roger Padullés. El pianista David Boldrini els acompanyarà en una selecció d’àries i duets cèlebres de l’òpera. El dia abans, 28 d'agost, a l'Espai Port d'El Port de la Selva, s'haurà celebrat un concert en OFF amb el New Generation Choir, dirigit per Lluís Pérez Cansell, cantant les Cançons que portem al cor.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gran decisió de Cubarsí
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
  4. Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  7. L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
  8. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments

El Departament de Territori de la Generalitat destinarà 125 milions d'euros a les comarques gironines

El Departament de Territori de la Generalitat destinarà 125 milions d'euros a les comarques gironines

Els veïns de dos blocs més desallotjats per l'esvoranc del Putxet tornaran a casa durant les dues pròximes setmanes

Els veïns de dos blocs més desallotjats per l'esvoranc del Putxet tornaran a casa durant les dues pròximes setmanes

Un matalàs crema en un pati interior i omple de fum un edifici de Figueres

Un matalàs crema en un pati interior i omple de fum un edifici de Figueres

Geis: "El pacte amb Carles Ribas està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat"

Geis: "El pacte amb Carles Ribas està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat"

Vídeo: Alerten de vessaments d'aigües residuals al Mas Nou que podrien contaminar aqüífers i rieres

Convoquen una manifestació per la millora de les carreteres del Baix Ter

Convoquen una manifestació per la millora de les carreteres del Baix Ter

La dietista Paula Marrero llança una alerta: podries tenir inflamació crònica sense notar-ne cap símptoma

La dietista Paula Marrero llança una alerta: podries tenir inflamació crònica sense notar-ne cap símptoma

Banyoles acull la XXIII edició de la cursa d'slot 12 Hores Ciutat de Banyoles amb 30 equips i circuits de 50 metres

Banyoles acull la XXIII edició de la cursa d'slot 12 Hores Ciutat de Banyoles amb 30 equips i circuits de 50 metres
Tracking Pixel Contents