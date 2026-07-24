Persones vulnerables descobreixen la Segona de Mahler a l'Auditori
La Jove Orquestra de les comarques gironines celebra la majoria d'edat amb un assaig obert a Girona de la mà d'Apropa Cultura per preparar el concert de diumenge a l'Auditori
Jana Coromines Costa
L’Auditori de Girona ha presentat un assaig obert de la Jove Orquestra de les comarques gironines en una nova edició del cicle Notes al Parc, una iniciativa que apropa la música simfònica a nous públics. En aquesta ocasió, l’activitat també s’ha fet en col·laboració amb Apropa Cultura, un programa que facilita l’accés a la cultura a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat que, així, han pogut conèixer el procés de preparació per a l'obra que s'oferirà en concert diumenge a les 19 h.
Durant l’assaig, el públic ha pogut veure com els músics preparaven el cinquè fragment de la Segona Simfonia de Gustav Mahler, una obra que reflexiona sobre el significat de la vida i la transcendència després de la mort. La sessió ha permès observar el treball que l’orquestra ha estat fent durant aquesta última setmana: la directora aturant la música, corregint errors, repetint fragments i marcant el ritme perquè els intèrprets perfeccionessin els detalls.
Entre els assistents hi havia en Jordi, convidat per la fundació Acollida i Esperança, que ja havia participat en activitats similars anteriorment. Per a ell, conèixer el procés creatiu d’una orquestra és tan enriquidor com escoltar el concert: “és una manera diferent de veure-ho i viure-ho, ja que ens mostren el procés i el treball tal com és”, ha explicat. En Jordi havia estat en assajos previs, "sobretot a l'Auditori de Barcelona", però també "una vegada aquí, al de Girona", ha comentat, valorant que tot plegat "ens enriqueix molt, perquè un país amb molta cultura és molt ric, i va molt bé aprendre i escoltar, perquè som el que escoltem, el que sentim i el que veiem". A més, ha confessat, "és molt satisfactori saber el que hi ha al darrere de tot el muntatge de l'orquestra i, de veritat, et fa sentir molt bé". Que hi hagués "tants nens", a banda, ha sigut motiu de "molta il·lusió, molta alegria", ja que "ja creixen amb tot el que ens pot oferir la música", ha assegurat.
L’activitat també ha comptat amb la participació, com a públic, de joves d'entre 16 i 21 anys del programa Pil Riu Ter, acompanyats per l’educador i psicòleg social Iván Salavedra. Segons recorda, ha estat la primera vegada en què molts d’ells escoltaven una orquestra simfònica en directe: "Mai han escoltat una orquestra, mai han escoltat violins... No ho han experimentat mai abans i és una forma també d'integrar-los a l'entorn on es troben", ha afirmat. L'educador ha afegit que “qualsevol estímul cultural, del tipus que sigui, és positiu, perquè els ajuda a situar-se dins l’entorn que els envolta”. Com a professional, considera que experiències com aquesta contribueixen a normalitzar l’accés a la cultura i a obrir noves oportunitats a tota mena de públic, ja que "per manca de referents adults potser no hi tenen accés o potser tenen por o dificultat a obrir-se a noves experiències. Llavors, tots aquests acompanyaments cap a aquests espectacles, aquests esdeveniments culturals, per ells és un exemple més que la cultura és un lloc on es poden acostar sense por i amb molts recursos i amb diferents estímuls que els poden anar bé i els poden ser útils en el futur".
18 anys de trajectòria
Jaume Lleixà, director artístic de la Jove Orquestra de les comarques gironines, ha explicat que el conjunt “és un projecte pedagògic-orquestral que va néixer a l’Auditori de Girona l’any 2008, per tant, avui celebrem la majoria d’edat”. També, ha destacat que es va impulsar conjuntament amb l’Orquestra de Cadaqués, que aportava professors perquè els joves músics poguessin treballar un repertori simfònic de gran format.
Actualment, el projecte reuneix cada estiu 120 músics seleccionats entre centenars de candidats. Aquest any s’hi han presentat prop de 400 aspirants procedents de les comarques gironines, de la resta de Catalunya, de l’Estat i també d’altres països europeus, com Polònia, França i Portugal. Segons el director artístic, una de les grans diferències respecte als conservatoris és la possibilitat d’interpretar obres de grans dimensions. “Nosaltres el que fem és crear orquestres grans, com la d’aquest any que és de 120 músics. Per tant, això ens permet afrontar la Segona Simfonia de Mahler, una orquestra de dimensions monumentals”, afirma Lleixà.
La possibilitat que persones en situació de vulenrabilitat l'hagin pogut gaudir s’inclou dins dels projectes d’Apropa Cultura, un programa impulsat fa gairebé vint anys per l’Auditori de Barcelona i la Generalitat. El seu objectiu és fer arribar l’oferta cultural en igualtat de condicions a persones amb discapacitat, problemes de salut mental, víctimes de violència masclista, persones sense llar, i altres col·lectius vulnerables. A més de facilitar l’assistència a espectacles, l’associació organitza activitats pròpies com assajos oberts, matins d’orquestra o visites a museus.
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