Plans destacats de l'agenda del divendres
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Festival de música de Cadaqués
Cadaqués celebra la 53a edició del Festival de música, avui amb Requiem Alemany, de J. Brahms. Versió de cor, dos solistes i piano a quatre mans.
On? Església de Santa Maria de Cadaqués.
Quan? A les 19 h.
Aportació mínima de 15 euros.
Cap Roig a Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig presenta el grup Café Quijano, format per tres integrants i originari de Lleó.
On? Als Jardins de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades a partir de 40 euros.
La Bisbal d'Empordà
Aquest cap de setmana torna l'Empordà Music Festival, celebrant la seva 5a edició. Comptarà amb Sergi Carbonell, Greta, The Tyets, Nena Daconte, Joan Dausà, La Gossa Sorda, La Pegatina i Dj Calvins.
On? La Bisbal d'Empordà, a l'aparcament de l'Antic Camp de Futbol i al Passeig Marimon Asprer (Baix Empordà).
Quan? De les 17 h fins les 05 h.
Entrades a partir de 45 euros.
Nits de Jazz a Platja d'Aro
El cicle de concerts de jazz continua a Platja d'Aro amb La Vella Dixieland.
On? Al Passeig Marítim de Platja d'Aro.
Quan? A les 23 h.
Entrada gratuïta.
Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada continua amb la seva 64a edició, amb Israel Fernández.
On? A l'Espai Port.
Quan? A les 22 h.
Entrades a partir de 38,5 euros.
Festa Major de Blanes
Actuació de l'Escola de Dansa i Cos de Dansa Jove de l'Esbart, espectacle infantil amb Ous Esclafats, Pilar Caminant, 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava amb la pirotècnia Duarte i concerts amb La Cosina, D4RK R3ALITY, Naina i David Oleart.
On? En diversos espais de Blanes.
Quan? A partir de les 19 h.
Generalment, totes les activitats gratuïtes.
Festa Major de Salt
Festa Major de Salt amb activitats familiars, mostra de cultura africana, batucada, sardanes, futbol, exhibició de balls en línia, el Festival Can Panxut, i concerts amb Mojinos Escozíos i l'Orquestra Montecarlo.
On? En diversos espais de la ciutat.
Quan? Durant tot el dia, a partir de les 11 h.
Generalment, totes les activitats gratuïtes.
Festa Major de Fornells
La programació compta amb cercavila de gegants, pregó i sopar popular, cantada d'havaneres amb Terra Endins i concerts amb La Ludwig Band, Vizuri i Dj Joni.
On? En diversos espais de Fornells de la Selva.
Quan? A partir de les 19:30 h.
Generalment, totes les activitats gratuïtes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- La gran decisió de Cubarsí
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona