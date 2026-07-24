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Plans destacats de l'agenda del divendres

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

La Vella Dixielans

La Vella Dixielans / Cedida

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Redacció

Redacció

Festival de música de Cadaqués

Cadaqués celebra la 53a edició del Festival de música, avui amb Requiem Alemany, de J. Brahms. Versió de cor, dos solistes i piano a quatre mans.

On? Església de Santa Maria de Cadaqués.

Quan? A les 19 h.

Aportació mínima de 15 euros.

Cap Roig a Calella de Palafrugell

El Festival Cap Roig presenta el grup Café Quijano, format per tres integrants i originari de Lleó.

On? Als Jardins de Cap Roig.

Quan? A les 22:15 h.

Entrades a partir de 40 euros.

La Bisbal d'Empordà

Aquest cap de setmana torna l'Empordà Music Festival, celebrant la seva 5a edició. Comptarà amb Sergi Carbonell, Greta, The Tyets, Nena Daconte, Joan Dausà, La Gossa Sorda, La Pegatina i Dj Calvins.

On? La Bisbal d'Empordà, a l'aparcament de l'Antic Camp de Futbol i al Passeig Marimon Asprer (Baix Empordà).

Quan? De les 17 h fins les 05 h.

Entrades a partir de 45 euros.

Nits de Jazz a Platja d'Aro

El cicle de concerts de jazz continua a Platja d'Aro amb La Vella Dixieland.

On? Al Passeig Marítim de Platja d'Aro.

Quan? A les 23 h.

Entrada gratuïta.

Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols

El Festival Porta Ferrada continua amb la seva 64a edició, amb Israel Fernández.

On? A l'Espai Port.

Quan? A les 22 h.

Entrades a partir de 38,5 euros.

Festa Major de Blanes

Actuació de l'Escola de Dansa i Cos de Dansa Jove de l'Esbart, espectacle infantil amb Ous Esclafats, Pilar Caminant, 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava amb la pirotècnia Duarte i concerts amb La Cosina, D4RK R3ALITY, Naina i David Oleart.

On? En diversos espais de Blanes.

Quan? A partir de les 19 h.

Generalment, totes les activitats gratuïtes.

Festa Major de Salt

Festa Major de Salt amb activitats familiars, mostra de cultura africana, batucada, sardanes, futbol, exhibició de balls en línia, el Festival Can Panxut, i concerts amb Mojinos Escozíos i l'Orquestra Montecarlo.

On? En diversos espais de la ciutat.

Quan? Durant tot el dia, a partir de les 11 h.

Generalment, totes les activitats gratuïtes.

Festa Major de Fornells

La programació compta amb cercavila de gegants, pregó i sopar popular, cantada d'havaneres amb Terra Endins i concerts amb La Ludwig Band, Vizuri i Dj Joni.

On? En diversos espais de Fornells de la Selva.

Quan? A partir de les 19:30 h.

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Generalment, totes les activitats gratuïtes.

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