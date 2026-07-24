El Sons del Món de Roses es posa en marxa amb 22.000 entrades venudes
Pablo Alborán obre dissabte un certamen que s’allargarà fins al 10 d’agost amb noms com Lax’n’Busto i Gossos, Rosana, o Sergio Dalma
El Sons del Món de Roses es posa en marxa aquest cap de setmana per completar l’oferta dels grans festivals de música a la província. Pablo Alborán obre dissabte un certamen que ja ha venut més de 22.000 entrades abans de l’inici, dos terços del total de 34.000 que s’oferten. El festival s’allargarà fins al 10 d’agost amb altres grans noms com Rosana, de trentè aniversari, Lax’n’Busto i Gossos, o Sergio Dalma.
El cantant Pablo Alborán, en un dels pocs concerts a Catalunya aquest estiu, inaugurarà dissabte la dinovena edició del festival, ben instal·lat a la Ciutadella de Roses. El mateix escenari rebrà amb il·lusió dos retorns com els de Rosana (5 d’agost), que celebra el trentè aniversari del seu àlbum debut, Lunas Rotas, i l’inici del seu nou projecte; o Niña Pastori (6 d’agost), que presenta el disc Color Faina.
Sons del Món també programa Joan Dausà (8 d’agost), que està girant el nou àlbum Immortals, o Sergio Dalma (7 d’agost), amb Ritorno a Via Dalma. Fangoria i Nancys Rubias (9 d’agost) s’encarregaran que no falti ritme ni festa a la Ciutadella de Roses. El festival està igualment marcat per concerts-reunió entre alguns dels grans noms de l’escena catalana. Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet (31 de juliol) s’uneixen per primera vegada en un concert batejat com “El so d’una generació” i, l’endemà, Lax’n’Busto i Gossos (1 d’agost) també tocaran plegats repassant èxits comuns en una trobada que feia 20 anys que no es veia.
El punt final d’aquest Sons del Món, el 10 d’agost, sonarà a Queen amb el tribut God Save The Queen, un dels més reconeguts de la banda britànica internacionalment, per celebrar els cinquanta anys de Bohemian Rapsody.
Més propostes
Però el Sons del Món no tracta només dels grans concerts. El festival ha potenciat la seva faceta gastronòmica, sobretot, a través del Village, obert de 19 h a 03 h i on també hi ha concerts programats tant abans com després dels principals, a la Ciutadella. Aquest espai, obert els dies en què hi hagi actuacions, veurà passar Suu, Markos amb K, la Tura d’Eufòria, Joan Masdeu o el pòdcast Guarres!, entre altres propostes, com tributs a Shakira, Michael Jackson, o ABBA. A més, s’hi faran diverses nits temàtiques com Bojos pels 90 -amb els mítics Soundlovers-, Verano Mix -amb Lorna, creadora de “Papichulo”-, o un homenatge a la discoteca Picasso de Roses.
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