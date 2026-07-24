Terror sobre els trastorns alimentaris
Desirée de Fez
Dirigida per Natalie Erika James (Relic), Insaciable s’afegeix al cine de terror que utilitza els codis del gènere per parlar de la pressió estètica, l’obsessió per un ideal de bellesa irreal i el mal infligit als nostres cossos (i ments). Totes dirigides per dones (cosa, per desgràcia, lògica), serveixen d’exemple les recents La substància (2024), La hermanastra fea (2025) i The Outside (2022), el capítol d’Anna Lily Amirpour per a la sèrie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.
Insaciable és un drama de caràcter fantàstic sobre trastorns de l’alimentació i, entre els seus temes associats, té una força especial la grassofòbia. Hi ha idees estimulants en aquesta història sobre una estudiant de medicina (Midori Francis) que descobreix la macabra fórmula d’unes pastilles per aprimar. La primera, una representació formal extrema (és una pel·lícula que llisca voluntàriament cap al grotesc) de l’autocàstig constant a què se sotmet la protagonista. Una altra, la manera d’apuntalar, en l’àmbit social i familiar, la relació conflictiva que manté amb el cos. Però també és una pel·lícula que, tan aviat com s’esgota el símil que tracta, es torna repetitiva, capritxosa i confusa. I també hi ha una certa contradicció entre el missatge i la manera d’exposar-lo.
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