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Els millors plans pel dissabte 25 de juliol a les comarques gironines

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Bryn Terfel actua al Festival de Peralada

Bryn Terfel actua al Festival de Peralada / Cedida

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Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L'Empordà Music Festival arriba al seu últim dia de programació amb Idilia, Malifeta, Els Pets, Ginestà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figa Flawas i Buhos.

On? A la Bisbal d'Empordà, a l'aparcament de l'Antic Camp de Futbol i al Passeig Marimon Asprer (Baix Empordà).

Quan? Des de les 17 h fins les 05 h.

Entrades a partir de 48 euros.

Cap Roig a Calella de Palafrugell

El Festival Cap Roig continua amb la seva 26a edició, amb Diana Krall.

On? Als Jardins de Cap Roig.

Quan? A les 22:15 h.

Entrades a partir de 67 euros.

Les Planes d'Hostoles

Celebració de la Festa de Sant Jaume, amb actuacions de Teràpia de Shock, Orquestra Maribel, Mon Dj i Dj Capde.

On? A la pista polivalent.

Quan? A les 23 h.

Entrades a partir de 15 euros.

Festival de Peralada

El Festival Perelada compta amb l'actuació de Bryn Terfel.

On? A l'Església del Carme.

Quan? A les 19 h.

Entrades entre 85 i 120 euros.

Riells i Viabrea

El Festival Respira Cultura inclou Sau i Els Amics de les Arts a la seva programació.

On? A l'esplanada del costat del pavelló.

Quan? A les 23 h.

Entrades entre 16 i 21 euros. Gratuït per a menors de 10 anys.

Sons del Món a Roses

El Festival Sons del Món de Roses ofereix l'espectacle Wooooow!, de La Churry, el concert de Pablo Alborán, i la sessió de Bojos pels 90s.

On? A La Ciutadella.

Quan? A les 20 h.

Entrades a partir de 65 euros.

Festa Major d'Arbúcies

La programació de la Festa Major d'Arbúcies inclou correbars, concert i ball amb l'Orquestra Montgrins, i concerts de La Ludwig Band, Los Mejores i Alex O'Clock, a la zona de barraques.

On? En diversos espais d'Arbúcies.

Quan? A partir de les 18 h.

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Generalment, activitats gratuïtes.

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