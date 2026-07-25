Els millors plans pel dissabte 25 de juliol a les comarques gironines
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
La Bisbal d'Empordà
L'Empordà Music Festival arriba al seu últim dia de programació amb Idilia, Malifeta, Els Pets, Ginestà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figa Flawas i Buhos.
On? A la Bisbal d'Empordà, a l'aparcament de l'Antic Camp de Futbol i al Passeig Marimon Asprer (Baix Empordà).
Quan? Des de les 17 h fins les 05 h.
Entrades a partir de 48 euros.
Cap Roig a Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig continua amb la seva 26a edició, amb Diana Krall.
On? Als Jardins de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades a partir de 67 euros.
Les Planes d'Hostoles
Celebració de la Festa de Sant Jaume, amb actuacions de Teràpia de Shock, Orquestra Maribel, Mon Dj i Dj Capde.
On? A la pista polivalent.
Quan? A les 23 h.
Entrades a partir de 15 euros.
Festival de Peralada
El Festival Perelada compta amb l'actuació de Bryn Terfel.
On? A l'Església del Carme.
Quan? A les 19 h.
Entrades entre 85 i 120 euros.
Riells i Viabrea
El Festival Respira Cultura inclou Sau i Els Amics de les Arts a la seva programació.
On? A l'esplanada del costat del pavelló.
Quan? A les 23 h.
Entrades entre 16 i 21 euros. Gratuït per a menors de 10 anys.
Sons del Món a Roses
El Festival Sons del Món de Roses ofereix l'espectacle Wooooow!, de La Churry, el concert de Pablo Alborán, i la sessió de Bojos pels 90s.
On? A La Ciutadella.
Quan? A les 20 h.
Entrades a partir de 65 euros.
Festa Major d'Arbúcies
La programació de la Festa Major d'Arbúcies inclou correbars, concert i ball amb l'Orquestra Montgrins, i concerts de La Ludwig Band, Los Mejores i Alex O'Clock, a la zona de barraques.
On? En diversos espais d'Arbúcies.
Quan? A partir de les 18 h.
Generalment, activitats gratuïtes.
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