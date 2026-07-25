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La Gossa Sorda marca la primera gran nit d'un Empordà Music Festival de rècord

L’esperat retorn dels valencians encapçala els concerts de divendres, on la Bisbal també balla al ritme de The Tyets o La Pegatina

Les imatges de la primera nit de l'Empordà Music Festival

Les imatges de la primera nit de l'Empordà Music Festival

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Les imatges de la primera nit de l'Empordà Music Festival / Christian Bertrand

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

«Cinc de la matinada, no esperava que acabàrem pels carrers de ciutat vella, tu davant i jo darrere, València banyada, camals mullats». Així canta un dels grans himnes de La Gossa Sorda, que en la gira del seu esperat retorn va encapçalar la primera nit de l’Empordà Music Festival divendres. No pas València, sinó la Bisbal d’Empordà, va acabar banyada, i més d’un va tornar tard, a casa, després que Dj Calvins tanqués la nit, justament, a l’hora de La Gossa Sorda.

Una gran festa, amb xifra rècord de públic (més de 8.500 entrades venudes per tots dos dies), que també va fer ballar els espectadors amb els clàssics de La Pegatina o The Tyets. Tot plegat havia començat a mitja tarda amb Sergi Carbonell i Greta, a qui els maresmencs van agafar el relleu en el primer gran concert del vespre. Nena Daconte i Joan Dausà, amb un bonic xou de llums, van preparar el terreny a La Gossa Sorda, i La Pegatina i Dj Calvins van estirar la nit al màxim

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