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Oberta la sisena MedFoto, mostra del Concurs de Fotografia de la Mediterrània

«Arrossegant plàstics», de Xavier Mas, premiada el 2025.

«Arrossegant plàstics», de Xavier Mas, premiada el 2025. / Xavier Mas

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Redacció

Redacció

L’exposició del Concurs de Fotografia de la Mediterrània, la MedFoto, que ja comença a ser tota una tradició dins la programació del Festival Portalblau, va obrir divendres les portes a la seva sisena mostra, que es podrà veure fins al 15 d’agost al Club Nàutic de L’Escala.

Consolidant-se així com un punt de trobada en l’estiu pels amants de la fotografia marina, i especialment del Mediterrani, presenta les propostes finalistes del concurs d’enguany, que van des de moments quotidians fins a escenes carregades de significat cultural, com la imatge guanyadora el 2025 del premi en la categoria de Conservació i Canvi climàtic, «Arrossegant plàstics», de Xavier Mas.

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La mostra MedFoto’26 és fruit de la col·laboració entre la Fundació Alive i el Club Nàutic L’Escala, que l’acull, i forma part del programa «Valors i compromís» del Portalblau.

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