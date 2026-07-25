Un xou flamenc mai vist al Porta Ferrada
Israel Fernández dona el tret de sortida a la seva gira d’estiu De oro y marfil a Sant Feliu de Guíxols
Jana Coromines Costa
El Festival Porta Ferrada Occident continua amb la seva 64a edició, aquest divendres amb l’actuació d’Israel Fernández a l’Espai Port de Sant Feliu de Guíxols. El cantant toledà va presentar De oro y marfil en el primer concert de la seva gira d’estiu, tot un espectacle de flamenc contemporani en què va combinar elements tradicionals amb una posada en escena elegant i emotiva.
El concert va començar amb Granaina, interpretada per Israel Fernández al seu estimat piano i acompanyada per dos violins i un violoncel. Aquesta primera peça va donar pas a la incorporació progressiva de la resta de músics a l’escenari. A Serrana verdial es va completar la formació, integrada per Diego Del Morao, bon amic de l’artista, a la guitarra, Ane Carrasco a la percussió, Marcos Alba i Ángel Moreno “Pirulo” a les palmes i el compàs, Tamara Dueñas i Juana Peña als cors, a més del trio de corda format per Helena Martínez, Violeta Díez i Lucía Borque.
La proposta musical reunia, així, un gran conjunt instrumental que va acompanyar la veu d'Israel Fernández durant tot el concert. El repertori va recórrer diferents pals del flamenc, com les alegrías, els tangos, les bulerías i els fandangos, en un recorregut per diferents registres i sonoritats del gènere, amb temes propis i clàssics.
La programació de l'Espai Port es tancarà aquest diumenge amb l'actuació de Sopa de Cabra, després de la cancel·lació del concert de Maria Arnal. La banda gironina arribarà al festival en el marc de la gira amb què commemora els seus 40 anys de trajectòria. A partir de l'agost, la programació continuarà al Guíxols Arena, que acollirà actuacions de Los Delinqüentes, The Corrs, Siloé, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Mónica Naranjo, Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals, entre altres artistes.
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