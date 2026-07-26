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La Fúmiga s'acomiada de l'Empordà Music Festival en una cita festiva i nostàlgica

La nit musical ha inclòs també les actuacions de Nil Moliner, Ginestà i Buhos, entre altres artistes, que no s'han oblidat de l'incendi de les Gavarres a la ciutat on va començar

Les imatges de la segona jornada de l'Empordà Music Festival

Les imatges de la segona jornada de l'Empordà Music Festival

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Les imatges de la segona jornada de l'Empordà Music Festival / Clara Orozco

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Arnau Lara

La Bisbal d'Empordà

"Haurem de tornar cada any a la Bisbal", ha dit Lluís Gavaldà, cantant d'Els Pets, en veure plena la pista malgrat ser un dels concerts més matiners. L'Empordà Music Festival ha tancat aquest dissabte la seva edició rècord en la jornada amb més noms coneguts d'ençà que Els Voltors de la Bisbal van iniciar aquest viatge l'any 2022. A més, la majoria d'artistes han volgut recordar la important labor dels bombers controlant el greu incendi forestal de les Gavarres d'aquest juliol, amb inici a la capital del Baix Empordà.

La Fúmiga, en la seva gira de comiat i el seu antepenúltim concert a les comarques gironines, ha encapçalat aquesta jornada amb un show que ha combinat nostàlgia, reivindicació, i festa. El grup, que prioritzava acomiadar-se del públic bisbalenc després d'haver format part de dues de les edicions anteriors, s'ha acomiadat emocionat al so de Gràcies per tant, la cançó que la banda va escollir per dir adeu.

Els Figa Flawas, per altra banda, continuen sent un dels pocs grups musicals masculins del panorama català que eleva el show al seu màxim potencial amb unes coreografies tant estranyes com divertides, i una selecció musical de hits propis i covers tan ballables que voldràs que no s'acabi l'estiu. L'única decepció al respecte, no haver aprofitat compartir espai amb La Fúmiga per pujar-los a l'escenari a cantar junts Ja dormiré, una de les cançons catalanes més ballades els darrers estius.

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La nit també ha comptat amb l'emotiva actuació de Nil Moliner, que ha versionat L'empordà de Sopa de Cabra, a més de Ginestà, Idilia, Malifeta, i la clausura amb els sempre festius Buhos, que han encès el públic com dos volcans en erupció.

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