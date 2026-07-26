Pablo Alborán obre la dinovena edició del Sons del Món de Roses amb un viatge íntim pels grans èxits de la seva carrera
El cantautor malagueny omple la Ciutadella amb 4.800 espectadors i frega el 'sold out'
Berta Artigas Fontàs / ACN
Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la dinovena edició del festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu KM0 Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com 'Quién', 'Saturno' o 'Solamente tú'. Durant dues hores i davant de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb d'altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, "una de les millors arrencades" de la història del festival, segons el director, Xavi Pasqual. S'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
La tramuntana, que ha bufat amb força durant bona part del matí, i el ruixat que ha caigut al migdia han fet patir l'organització i els assistents. Finalment, però, el temps ha donat una treva i ha respectat la primera nit del Sons del Món. La Ciutadella de Roses s'ha omplert amb prop de 4.800 persones i les entrades pràcticament exhaurides.
Poc després de les deu de la nit, una introducció audiovisual ha anunciat l'arribada de Pablo Alborán a l'escenari. L'artista, que compta amb un públic especialment fidel, ha sigut rebut amb aplaudiments i crits, i alguns dels assistents han portat pancartes dedicades al cantant.
Acompanyat de la seva banda i amb un joc de llums i visuals cuidat i potent, Alborán ha arrencat el xou amb 'Clickbait' i 'Tabú', abans de saludar el públic de la Costa Brava en català. "Malgrat el temps, estem aquí. Soc tot vostre" ha dit el cantant. Després ha seguit amb un clàssic, 'Quién', que ha encadenat amb 'Me quedo', 'Vámonos de aquí', 'No vaya a ser', 'Qué tal te va' o 'Tanto'. Des del primer minut, els seguidors han cantat pràcticament totes les cançons de memòria.
El malagueny ha alternat moments enèrgics amb altres més íntims, especialment quan s'ha quedat sol a l'escenari per interpretar al piano 'Mis 36' i 'Planta 7', que han deixat la Ciutadella en silenci, i que ha acabat amb aplaudiments.
Un dels moments més especials ha arribat amb el medley de 'Perfectos imperfectos', 'Que siempre sea verano', 'Tu refugio' i 'Dónde está el amor'.
El tram final ha concentrat alguns dels temes més esperats. 'Perdóname', 'Pasos de cero', 'Saturno', 'Solamente tú' i 'Por fin' han estat corejades per les persones que omplien la Ciutadella. Després d'un vídeo amb imatges de la seva infància, Alborán ha tornat a l'escenari per interpretar 'KM0', la cançó que dona nom a la gira, abans d'acomiadar-se amb 'Prometo', 'Copiloto', 'Vívela', 'La fiesta', 'La vida que nos espera' i 'Si quisieras', que ha posat el punt final a la primera nit del festival.
Tret de sortida d'una edició 'multitudinària'
Pablo Alborán ha servit per inaugurar la dinovena edició del festival Sons del Món, que arrenca amb 23.000 entrades venudes per a la quinzena de propostes programades fins al 21 d'agost. És, segons el director, Xavi Pasqual, "una de les millors arrencades del festival". Per això, des de l'organització preveuen que sigui una edició "multitudinària".
"Hem aconseguit que la Ciutadella sigui un espai cultural on tothom pugui trobar una activitat per sentir-se a gust", ha assegurat Pasqual, i ha detallat que enguany s'ha ampliat l'oferta al 'Village', que ofereix concerts, espectacles i festes temàtiques abans i després de les actuacions principals.
Durant les pròximes setmanes passaran pel recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses artistes com Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà. El cartell també inclou dues propostes singulars: el concert conjunt d'Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que han titulat 'El so d'una generació'; i una actuació compartida de Lax'n'Busto i Gossos.
El festival completa la seva programació amb cinc concerts en format íntim i reduït en cinc cellers de l'Alt Empordà. Enguany, Carlos Núñez, Manu Guix, Quim Masferrer i Roger Mas seran els encarregats d'oferir-los.
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026