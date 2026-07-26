Plans destacats de l'agenda del diumenge
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Música als Masos a la Vall de Bianya
La Vall de Bianya celebra la 10a edició del Festival de Música als Masos, avui, amb l'actuació de Carl Philipp Emanuel.
On? A Mas Tarrús.
Quan? A les 18 h.
Entrades fins a 20 euros (exhaurides).
Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada continuarà la programació amb un concert de Sopa de Cabra.
On? A l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols.
Quan? A les 22 h.
Entrades a partir de 46 euros.
Girona
La Jove Orquestra de les Comarques Gironines oferirà una nova cita musical.
On? A l'Auditori de Girona.
Quan? A les 19 h.
Entrades a la venda.
Festa Major de Lloret de Mar
La Festa Major de Lloret de Mar continua amb una jornada que inclou la passada dels Obrers de Sant Elm, la dansa de les Almorratxes, la Sa Nocturna Gegant, castell de focs artificials i l'actuació de l'orquestra de la Principal de la Bisbal.
On? En diversos espais de Lloret de Mar.
Quan? A partir de les 19 h.
Generalment, activitats gratuïtes.
Festa Major de Fornells de la Selva
Fornells de la Selva arriba, avui, amb el seu últim dia de programació de la festa major amb un torneig de bàsquet 3X3 i l'actuació, concert i ball amb l'Orquestra La Selvatana.
On? Al pavelló d'esports municipal i a la zona esportiva El Molí.
Quan? A partir de les 17 h.
Generalment, activitats gratuïtes.
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