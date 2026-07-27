Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pau CubarsíEmpordà Music FestivalAssassinat Carla FernándezMaurici JiménezExcavacions EmpúriesGirona FCIncendi forestal Àvila
instagramlinkedin

La delicadesa de Sabina Puértolas i Rubén Fernández, a Peralada

La soprano i el pianista interpreten l'estrena absoluta de "Diario di una madre" amb peces d'Alberto García Demestres i poemes de Cristina Pavarotti

El recital &quot;Diario di una madre&quot; a càrrec de Sabina Puértolas i Rubén Fernández al Festival de Peralada.

El recital "Diario di una madre" a càrrec de Sabina Puértolas i Rubén Fernández al Festival de Peralada. / Miquel Gonzalez/Shooting

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

El Festival Peralada va acollir ahir a l'Església del Carme, l'estrena absoluta de Diario di una madre, el nou cicle de catorze cançons i dos interludis per a piano d'Alberto García Demestres, sobre poemes de Cristina Pavarotti, interpretat per la soprano Sabina Puértolas i el pianista Rubén Fernández Aguirre. La proposta s'ha completat amb una creació visual de May Zircus i Álvaro Rodríguez Galán, concebuda especialment per acompanyar l'obra i integrada tant en el programa de mà com en una instal·lació expositiva al voltant de l'Església del Carme, dins el recinte del Castell de Peralada.

L'obra proposa un recorregut íntim i profund pel vincle entre una mare i la seva filla, allunyant-se de qualsevol idealització per explorar, amb una gran sensibilitat, el pas del temps, la transformació del cos, la memòria i la persistència dels afectes. Els textos de Cristina Pavarotti troben en la música d'Alberto García Demestres una escriptura d'una gran força expressiva, en què veu i piano dialoguen constantment per construir un únic espai emocional.

La interpretació de Sabina Puértolas i Rubén Fernández Aguirre ha donat vida a aquest univers sonor en una estrena marcada per la proximitat, la delicadesa i la intensitat emocional. Les creacions de May Zircus i Álvaro Rodríguez Galán han ampliat aquest univers poètic des de l'àmbit visual, oferint al públic una nova lectura de cadascuna de les cançons a través de les imatges que acompanyen el programa de mà i el recorregut expositiu al voltant de l'Església del Carme.

Notícies relacionades

La 40a edició del Festival de Peralada continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou el recital de Montserrat Torrent, el concert de Jordi Savall i culminarà amb el concert extraordinari de l'Orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras-Casado, al Palau de la Música Catalana, una cita que celebrarà els 150 anys del Festival de Bayreuth i els 40 anys del Festival alt-empordanès.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents