Dues hores de pur Sopa de Cabra al Porta Ferrada
La gira dels quaranta anys de la banda va tancar la programació a l’Espai Port davant més de 2.000 persones recordant Joan Roca i Dolors Cardona
Sopa de Cabra va tancar ahir, davant més de 2.000 persones, la programació a l’Espai Port del Porta Ferrada Occident. La banda, de gira pels quaranta anys, va exhaurir les entrades en una actuació de prop de dues hores amb molta energia i tots els èxits. L’escenari vora la mar va acomiadar-se així, almenys aquest estiu, de Sant Feliu de Guíxols, amb Gerard Quintana i Josep Thió regalant 24 himnes del rock català, entre els quals algun tema menys habitual en el seu directe.
Des de l’inici, amb “Si et va bé”, al final, apoteòsic amb “Camins”, Sopa de Cabra va anar deixant sorpreses a un públic entregat, com quan Beth va pujar a l’escenari per cantar diverses cançons, com “Podré tornar enrere”. El grup també va tenir un record per Joan Roca, baixista d'Antònia Font mort aquesta setmana, i també Dolors Cardona, mare de l'exbaixista del grup Joan "Ninyín" Cardona, dedicant-los “Seguirem somiant”.
L’energia dels Sopa va traslladar-se a les graderies quan, el tram final, espectadors i espectadores van posar-se dempeus amb “Mai trobaràs” i “Sota una estrella” abans d’esclatar amb “L’Empordà”. Tampoc van faltar els bisos, per “Tot queda igual”, “Sota una estrella”, “El far del sud”, “Podré tornar enrere”, i el final de “Camins”.
La banda gironina va tancar amb el seu concert l’Espai Port del festival, per on les últimes setmanes han passat Jordi Savall, Compañía Antonio Gades, Angus & Julia Stone, Snarky Puppy, Benjamin Clementine, i Israel Fernández. Ara, la programació del Porta Ferrada es trasllada al Guíxols Arena, a partir del 6 d’agost, amb Los Delinqüentes, acompanyats de Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic. Aquella mateixa nit, la Sala Las Vegas acollirà un concert d’El Petit de Cal Eril.
Al llarg de l’agost també passaran per Sant Feliu de Guíxols artistes com The Corrs, Siloé, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Mónica Naranjo, Nile Rodgers & CHIC, Ben Harper & The Innocent Criminals o Miki Núñez.
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