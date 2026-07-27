El FASTT conclou amb un miler d'espectadors i diversos espectacles exhaurits
El festival ha arribat enguany a deu micropobles de l'Alt Empordà entre el 26 de juny i el 26 de juliol
El FASTT ha conclòs la seva setena edició amb un miler d'espectadors i diversos espectacles exhaurits. El festival cultural ha arribat aquest any a deu micropobles de l'Alt Empordà: Campany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Vilabertran i Capmany (aquests dos últims per primer any) entre el 26 de juny i el 26 de juliol.
Entre els espectacles que han tingut més èxit i que han acabat exhaurint entrades hi ha Guateque a Vilabertran, Aurèlia et Phil i Wall&Peace a Espolla, Ronda de Comèdia a Rabós i Latas a Ordis. D'aquests, els dos últims van ser representats aquest últim cap de setmana del festival.
A través d'un comunicat de balanç, el festival sosté que la incorporació de Vilabertran i Capmany ha permès la seva "consolidació i implantació territorial". La directora, Rebecca Alabert, ha valorat molt positivament una edició que “ha confirmat que hi ha públic, interès i ganes de viure les arts escèniques contemporànies també des dels micropobles”. Alabert ha destacat especialment “la gran rebuda que el projecte ha tingut a Vilabertran i Capmany per part d’Ajuntaments i veïns, la resposta del públic en els espectacles i les festes d’obertura i cloenda, i la capacitat de l’equip per afrontar muntatges i reptes tècnics cada vegada més ambiciosos”.
Durant tot el mes que s'ha allargat el festival, s'han programat esepctacles de mitjà format de teatre, dansa, clown i màgia a municipis de menys de mil habitants de l'Alt Empordà. Entre els espectacles que han tingut lloc l'últim cap de setmana hi ha Ronda de Comèdia, un espectacle coral de monòlegs amb Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Març Llinàs a Rabós; CAOS, de la companyia valenciana Teatre de l’Abast, una proposta multidisciplinària que combina teatre, dansa i pensament científic per parlar del temps, el destí i la incertesa, a Siurana; i Latas, de la Compañía D’Click, una peça de circ contemporani que combina humor, fragilitat i poesia visual per parlar de la necessitat dels altres i de la capacitat humana de continuar jugant fins i tot enmig del caos, a Ordis.
Els espectacles Nosaltres, els sense nom i CLAM han estat inclosos al festival a través d'un espai de participació amb el veïnat, que els permet participar en la programació.
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