Un homenatge a Gato Barbieri i l'obra "Plaer Culpable", primers avançaments de la programació de tardor de Banyoles
El municipi ha desvetllat algunes de les pròximes propostes culturals, entre les quals també hi ha un concert de Paula Rocosa i el monòleg "Per fi me'n vaig!" de Carles Sanz
Banyoles ha avançat els caps de cartell de la seva programació de cultura de tardor, que estarà protagonitzada per Paula Rocosa, el concert homenatge a Gato Barbieri a càrrec de Lucía Fumero i Horacio Fumero, i els espectacles Plaer culpable i Per fi me'n vaig!.
La graella cultural s'encetarà el 13 de setembre amb el recital Cíclic a càrrec de Paula Rocosa, que combina la interpretació musical amb una narració inspirada en el llibre L'última frase e Camila Cañeque. Aquesta serà la primera proposta dins el cicle Clàssic Vermut. A més, Lucía Fumero i Horacio Fumero protagonitzaran el recital d'homenatge a Gato Barbieri De Isoca a Gato, a través de composicions pròpies i adaptacions de l'obra d'una de les grans figures del jazz. El concert s'emmarca dins la residència artística de la pianista a l'Auditori de l'Ateneu.
Les propostes teatrals que s'avancen són, pel 2 d'octubre a la Factoria d'Arts Escèniques, Plaer Culpable, protagonitzada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer. L'obra va guanyar el Torneig de Dramatúrgia Internacional el 2022 i aborda amb humor els límits entre el desig, el plaer i la culpa. A més, pel 10 d'octubre, el Teatre Municipal acollirà el monòleg de l'integrant d'El Tricicle, Carles Sans, Per fi me'n vaig!. Es tracta del seu segon espectacle en solitari en què comparteix anècdotes de la seva vida quotidiana i la seva visió del món.
Les entrades per tots quatre espectacles es poden adquirir a través del web de Cultura del municipi. També es poden comprar les entrades pel concert d'Eduard Canimas pel pròxim 18 d'octubre a l'Auditori de l'Ateneu, on presentarà l'espectacle musical i poètic La còsmica del caos. Pel que fa a la resta de la programació, es donarà a conèixer el 9 de setembre amb una festa oberta al públic a la plaça de la Font, davant el Museu Arqueològic Comarcal. Després de la presentació, la companyia El Gremi farà un tastet de la improvisació musical Me la Bufa, que es podrà veure íntegrament al Teatre Municipal els dies 18 i 20 de setembre.
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