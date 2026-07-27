L’Auditori bat el rècord d'assistència en la temporada dels vint anys
L’equipament frega els 40.000 espectadors i té una ocupació del 85,64% en els 70 concerts programats, 37 dels quals exhaureixen entrades
L’Auditori de Girona ha tancat la temporada del seu vintè aniversari sumant un total de 37.733 assistents, la millor xifra de la seva història, i firmant una ocupació del 85,64% en la setantena de concerts programats, 37 dels quals han exhaurit entrades. Entre les propostes, com sempre, variades, hi ha hagut noms de prestigi nacional i internacional com Patti Smith, Mayte Martín, Andrea Motis & Barcelona Gospel Messengers, Rocío Márquez, Nadine Sierra, Judit Neddermann & GIO Symphonia o El Petit de Cal Eril.
Però el curs, és clar, venia marcat per les dues dècades de funcionament que celebrava l’equipament. L’Auditori va celebrar-les en un cap de setmana d’activitats especials amb actuacions de Miguel Poveda o Lise Davidsen, el concert comunitari Ressò o l’ascensió a l’edifici, que també s’ha volgut reivindicar per l’aniversari, per part de la funambulista La Corcoles. Aquesta va ser una de les quatre activitats d’un cicle en què també van fer part la GIO Symphonia (amb Hallscape, un concert especial al vestíbul de l’Auditori que es repetirà el curs entrant), Playmodes, i Toni Mira.
Segons el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, "els resultats d’aquesta temporada són fruit d’una aposta clara per una programació exigent, oberta a tots els públics i arrelada al territori. L’Auditori continua reforçant el seu paper com un dels principals motors culturals de Girona". Efectivament, s’han venut totes les entrades en més de la meitat dels concerts programats, 37 de 70, mantenint una ocupació mitjana superior al 85% tot i la diversitat de les propostes. Encara que sigui lleuger, a més, hi ha un creixement en la xifra total d’espectadors i espectadores, que augmenta en 1.764 persones respecte al curs anterior enfilant-se a les 37.733. L'any passat, això sí, s'havien programat 64 sessions, amb un 87,42% d'ocupació. Si s’hi sumen dades dels concerts escolars, el cicle Notes al parc, Concerts exteriors i la cantata escolar Tot junts a cantar, gairebé s’arriben als 49.000 assistents, prop d’un 40% de les més de 140.000 que visiten anualment l’Auditori congressos.
El mateix equipament valora positivament la temporada 2025-2026 tant en la resposta del públic com en el model de programació, que vol ser divers i de qualitat. El director de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez, assegura que “les dades quantitatives confirmen el creixement de l'activitat pròpia de l'Auditori de Girona”, però, a la vegada, es fixa com “més enllà dels indicadors d'assistència, el nostre principal repte continua sent millorar de manera constant la qualitat del servei i l'experiència que oferim als nostres públics, amb la voluntat de consolidar un equipament cada vegada més proper, accessible i excel·lent".
Nou curs
El 19 de setembre l’Auditori obrirà la temporada 2026-2027, amb un concert inaugural que serà l'estrena a comarques gironines d'Ecos de l'Atlàntic, d'Amaro Freitas & Momi Maiga. Al llarg del curs també passaran per l’equipament Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky, Quartet Casals, Serena Sáenz, Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Yerai Cortés, Ara Malikian, Mar Pujol, Els Catarres, Els Pets, La Ludwig Band, Alosa, El Pot Petit o Remei de Ca la Fresca. Les entrades per a tots ells ja estan a la venda a la pàgina web de l’equipament.
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