Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cas MateuMassatgista La BisbalHortes Santa EugèniaHorta empordanesaMotorista PalafrugellFesta Major de Saltagenda Girona
instagramlinkedin

L'Empordà Music Festival més massiu supera els 17.500 assistents

La xifra d'espectadors de dissabte s'eleva sobre les 10.500 persones, mentre en la primera jornada, divendres, és d'unes 7.000

L'escenari de l'Empordà Music Festival amb milers d'espectadors.

L'escenari de l'Empordà Music Festival amb milers d'espectadors. / Clara Orozco

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

L'Empordà Music Festival va culminar aquest cap de setmana la seva cinquena edició, la més massiva d'una cita que ja s'instaura com un dels grans punts de trobada de l'escena catalana dins els concerts d'estiu superant els 17.500 espectadors entre els dos dies de programació. El més gran va ser dissabte, amb més de 10.500 persones reunint-se a la Bisbal per acomiadar-se de La Fúmiga, però la festa de divendres, en què es va celebrar el retorn de La Gossa Sorda, tampoc va quedar curta: més de 7.000 espectadors. En totes dues jornades va haver-hi, igualment, un record i reconeixement al recent incendi de Les Gavarres, iniciat a pocs quilòmetres del recinte, i a la tasca dels bombers i serveis d'emergència que van treballar-hi.

El festival va reunir alguns dels grans grups del panorama musical en català amb actuacions de La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, The Tyets, Nena Daconte, Greta i Sergi Carbonell, en el primer dia, i Nil Moliner, la Fúmiga, Figa Flawas, els Pets, Buhos, Ginestà i Malifeta, el segon, amb prop de dotze hores de música cadascuna de les jornades. Un cartell que mostra la convicció d'Els Voltors per fer un Empordà Music Festival de qualitat i a què, vistos els números, no hi ha cap dubte que el públic respon.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
  2. Necrològiques del 26 de juliol de 2026
  3. La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
  4. Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
  5. Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
  6. Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
  7. El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
  8. Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona

Les imatges de les excavacions arquelògiques a Empúries

Les imatges de les excavacions arquelògiques a Empúries

L'Empordà Music Festival més massiu supera els 17.500 assistents

L'Empordà Music Festival més massiu supera els 17.500 assistents

VÍDEO | Els arqueòlegs troben un cap femení del segle VI aC que formava part d'un vas ritual en una casa grega d'Empúries

L’Aemet adverteix d’una nova pujada dels termòmetres a partir de dimarts que podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu

L’Aemet adverteix d’una nova pujada dels termòmetres a partir de dimarts que podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu

Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament

Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament

Càmpings gironins impulsen una campanya per promoure el turisme regeneratiu i incentivar donacions a projectes socials

Càmpings gironins impulsen una campanya per promoure el turisme regeneratiu i incentivar donacions a projectes socials

Els arqueòlegs troben un cap femení del segle VI aC que formava part d'un vas ritual en una casa grega d'Empúries

Els arqueòlegs troben un cap femení del segle VI aC que formava part d'un vas ritual en una casa grega d'Empúries

Gairebé un de cada tres treballadors gironins té horaris variables

Gairebé un de cada tres treballadors gironins té horaris variables
Tracking Pixel Contents