L'Empordà Music Festival més massiu supera els 17.500 assistents
La xifra d'espectadors de dissabte s'eleva sobre les 10.500 persones, mentre en la primera jornada, divendres, és d'unes 7.000
L'Empordà Music Festival va culminar aquest cap de setmana la seva cinquena edició, la més massiva d'una cita que ja s'instaura com un dels grans punts de trobada de l'escena catalana dins els concerts d'estiu superant els 17.500 espectadors entre els dos dies de programació. El més gran va ser dissabte, amb més de 10.500 persones reunint-se a la Bisbal per acomiadar-se de La Fúmiga, però la festa de divendres, en què es va celebrar el retorn de La Gossa Sorda, tampoc va quedar curta: més de 7.000 espectadors. En totes dues jornades va haver-hi, igualment, un record i reconeixement al recent incendi de Les Gavarres, iniciat a pocs quilòmetres del recinte, i a la tasca dels bombers i serveis d'emergència que van treballar-hi.
El festival va reunir alguns dels grans grups del panorama musical en català amb actuacions de La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, The Tyets, Nena Daconte, Greta i Sergi Carbonell, en el primer dia, i Nil Moliner, la Fúmiga, Figa Flawas, els Pets, Buhos, Ginestà i Malifeta, el segon, amb prop de dotze hores de música cadascuna de les jornades. Un cartell que mostra la convicció d'Els Voltors per fer un Empordà Music Festival de qualitat i a què, vistos els números, no hi ha cap dubte que el públic respon.
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