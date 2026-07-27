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Plans destacats de l'agenda del dilluns 27

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

La Santa Market

La Santa Market / Alfons Petit

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Redacció

Redacció

Festival a El Port de la Selva

El guitarrista Ángel Jesús López protagonitza una nova sessió del Mediterranean Guitar Festival.

On? A l'Església de la Mare de Deu de les Neus.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Festa Major d'Arbúcies

La Festa Major d'Arbúcies continua amb activitats per a tots els públics. La jornada inclou una festa aquàtica a les piscines municipals, una audició de sardanes i un concert i ball amb la Principal de la Bisbal.

On? En diversos espais de la localitat.

Quan? A partir de les 10:30 h.

Generalment, activitats gratuïtes.

Festa Major de Blanes

La Festa Major de Blanes continua amb les sessions del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, avui, amb la pirotècnica xinesa Jinli Fireworks. Després, concert amb el grup Solc.

On? A la Roca Sa Palomera i a la Plaça Espanya.

Quan? A partir de les 22:30 h.

Activitats gratuïtes.

Festa Major de Salt

La Festa Major de Salt arriba a la seva última jornada, i la programació inclou ball en línia, un espai lúdic al Parc de la Maçana i el recital poeticomusical Paraules i ressonàncies.

On? En diversos espais de la ciutat.

Quan? A les 18 h.

Activitats gratuïtes.

Mercat d'estiu a Santa Cristina d'Aro

La Santa Market ofereix una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils.

On? Al Santa Cristina Horse Club.

Quan? De 18 h a 01 h hores, cada dia. Fins al 30 d'agost.

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Entrades a 6 euros (de diumenge a divendres) i a 10 euros (dissabtes). Menors de 12 anys, entrada gratuïta.

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