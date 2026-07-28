Comença la XIV Biennal de Fotografia Xavier Miserachs
La mostra d'aquest any té Dorothea Lange, Sergio Larrain, Gabriel Cualladó i Txema Salvans com a protagonistes
La XVI Biennal de Fotografia Xaier Miserachs començarà el 2 d'agost amb una exposició de Dorothea Lange, pionera i figura imprescindible en l’àmbit de la fotografia documental, i una retrospectiva de Sergio Larrain, primer autor llatinoamericà de Magnum, entre onze mostres més. Espais com l'Espai Cultural La Bòbila, la Fundació Josep Pla, la torre de guaita de Sant Sebastià, el Museu del Suro, la llibreria NoLlegiu Mediterrània seran alguns dels que acolliran la mostra, que es podrà visitar fins al 18 d'octubre.
Més enllà de l'exposició de Dorothea Mange, també destaquen la retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larrain, i el record a figures com Gabriel Cualladó, Txema Salvans i Josep Pla.
A banda, hi ha un programa d’activitats complementàries gratuïtes que compta amb la projecció de la pel·lícula Las uvas de la ira (John Ford, 1940), un clàssic del cinema americà, inspirat en l’obra homònima de John Steinbeck, sobre les conseqüències de la Gran Depressió als Estats Units; i dels documentals Sergio Larrain. El instante eterno (Sebastián Moreno, 2021), que aprofundeix en la trajectòria vital i professional del gran fotògraf xilè, i Atín Aya. Retrato del silencio (Hugo Cabezas i Alejandro Toro, 2024), sobre un dels fotògrafs que millor va saber captar l’ànima de les persones que va retratar i que es va presentar a la Biennal el 2018.
També hi haurà xerrades a càrrec del professor i filòsof Xavier Antic, el comissari Enric Bruguera, el fotògraf Carles PAlacio i el pescador Xavier Miró.
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