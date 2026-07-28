Els millors plans pel dimarts 28 de juliol
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Circ a S'Agaró
El Circ Històric Raluy protagonitza una nova jornada d'espectacles a S'Agaró.
On? Al Parc de Sant Ramon.
Quan? A les 20 h.
Entrades a partir de 9 euros.
Festival a Castell d'Aro
El cicle L'art de la guitarra presenta, avui, l'actuació de Sam Ballester amb un tribut a Paco de Lucía.
On? A l'Església de Santa Maria.
Quan? A les 21 h.
Entrades a 15 euros.
Festival de guitarra a l'Escala
El Festival de GUitarra-Costa Brava continua a l'Escala amb l'actuació de Saltors, que oferirà un homenatge al grup Dire Straits.
On? A l'Alfolí de la Sal.
Quan? A les 20 h.
Entrades a partir de 13 euros.
Festa Major de Blanes
La Festa Major de Blanes continua amb una jornada que inclou el veredicte del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava i els actes de l'Aplec de l'Amor a Cala Bona, amb cantada de goigs, sardanes i l'actuació de X-Tramp.
On? En diversos espais de la localitat.
Quan? A partir de les 13:30 h.
Activitats gratuïtes.
Activitats familiars a Girona
Girona programa una jornada familiar amb festa de l'escuma i una sessió de l'hora del conte a càrrec d'Albert Quintana, amb l'espectacle Un estiu ple d'aventures!.
On? A la Plaça Picasso i al Parc Central de Rafael Masó i Valentí, respectivament.
Quan? A les 11:30 h i a les 18:30 h, respectivament.
Activitats gratuïtes.
L'Escala
L'Escala inaugura l'exposició Essencial, una mostra de l'artista Susanna Nicoletti.
On? A la Casa de Gavià.
Quan? A les 18:30 h.
Entrada gratuïta.
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