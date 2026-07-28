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L’Orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música en la seva tercera visita a Barcelona

El concert culminarà la celebració dels 40 anys del Festival Perelada

La presentació del concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth al Palau de la Música Catalana

La presentació del concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth al Palau de la Música Catalana / Eli Don (ACN)

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Eli Don (ACN)

L’Orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primera vegada al Palau de la Música Catalana en la seva tercera visita a Barcelona en un concert que culminarà la celebració dels 40 anys del Festival Perelada. El recital – dirigit per Pablo Heras-Casado – se celebrarà el pròxim 29 d’agost i inaugurarà la gira espanyola commemorativa del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. Posteriorment, la formació farà parada a les ciutats de Santander, Sevilla, Madrid i València. Catherine Foster, Klaus Florian Vogt i Nicholas Brownlee seran els encarregats d’interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de ‘L’anell del Nibelung’ de Richard Wagner.

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