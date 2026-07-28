L’Orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música en la seva tercera visita a Barcelona
El concert culminarà la celebració dels 40 anys del Festival Perelada
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Eli Don (ACN)
L’Orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primera vegada al Palau de la Música Catalana en la seva tercera visita a Barcelona en un concert que culminarà la celebració dels 40 anys del Festival Perelada. El recital – dirigit per Pablo Heras-Casado – se celebrarà el pròxim 29 d’agost i inaugurarà la gira espanyola commemorativa del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. Posteriorment, la formació farà parada a les ciutats de Santander, Sevilla, Madrid i València. Catherine Foster, Klaus Florian Vogt i Nicholas Brownlee seran els encarregats d’interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de ‘L’anell del Nibelung’ de Richard Wagner.
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