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L'Arxiu de Palafrugell restaura un capbreu que recull informació del segle XV

El document recull rendes i dominis del priorat de Santa Anna a Palafrugell i Mont-ras i ja s'ha digitalitzat

El capbreu del mas Mascort durant els treballs de restauració.

El capbreu del mas Mascort durant els treballs de restauració. / Ajuntament de Palafrugell

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Redacció

Redacció

Palafrugell

L'Arxiu Municipal de Palafrugell està restaurant un esborrany de capbreu del fons Pere Mascort Plana, un volum manuscrit de prop de 1.200 pàgines que conté informació sobre les rendes i els dominis del priorat de Santa Anna a Palafrugell i Mont-ras. Tot i que va ser redactat entre els anys 1728 i 1772, incorpora dades que es remunten des de 1487, i en alguns casos, documenta censos des de 1526.

La restauració va començar a finals de 2025 amb una primera intervenció destinada a estabilitzar el document, reparar-ne les parts més fràgils i preparar-lo per a la digitalització.

Aquesta primera fase ha anat a càrrec de les restauradores Mariona Palomino i Ariadna Olivé Soler. Els treballs han inclòs la neteja del manuscrit, la consolidació del suport, la reparació dels quadernets més fràgils i la preparació del conjunt per poder-lo digitalitzar, seguint criteris de conservació i reversibilitat.

Una vegada completada aquesta fase, el document es va digitalitzar per facilitar-ne la consulta i reduir la manipulació directa de l’original. La digitalització permetrà posar-ne el contingut a disposició d'investigadors i ciutadans sense comprometre’n la conservació.

Una pàgina del capbreu del mas Mascort.

Una pàgina del capbreu del mas Mascort. / Ajuntament de Palafrugell.

Durant aquest 2026 es completarà la restauració amb el recosit del volum, el muntatge definitiu i els darrers tractaments de consolidació.

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Un capbreu és un llibre en què es registraven les terres, les cases, els drets i les rendes que els seus titulars havien de reconèixer o pagar a un senyor o a una institució. Aquesta documentació permet conèixer l’organització de la propietat i les relacions econòmiques i socials del territori en diferents èpoques.

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