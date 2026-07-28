L'Arxiu de Palafrugell restaura un capbreu que recull informació del segle XV
El document recull rendes i dominis del priorat de Santa Anna a Palafrugell i Mont-ras i ja s'ha digitalitzat
L'Arxiu Municipal de Palafrugell està restaurant un esborrany de capbreu del fons Pere Mascort Plana, un volum manuscrit de prop de 1.200 pàgines que conté informació sobre les rendes i els dominis del priorat de Santa Anna a Palafrugell i Mont-ras. Tot i que va ser redactat entre els anys 1728 i 1772, incorpora dades que es remunten des de 1487, i en alguns casos, documenta censos des de 1526.
La restauració va començar a finals de 2025 amb una primera intervenció destinada a estabilitzar el document, reparar-ne les parts més fràgils i preparar-lo per a la digitalització.
Aquesta primera fase ha anat a càrrec de les restauradores Mariona Palomino i Ariadna Olivé Soler. Els treballs han inclòs la neteja del manuscrit, la consolidació del suport, la reparació dels quadernets més fràgils i la preparació del conjunt per poder-lo digitalitzar, seguint criteris de conservació i reversibilitat.
Una vegada completada aquesta fase, el document es va digitalitzar per facilitar-ne la consulta i reduir la manipulació directa de l’original. La digitalització permetrà posar-ne el contingut a disposició d'investigadors i ciutadans sense comprometre’n la conservació.
Durant aquest 2026 es completarà la restauració amb el recosit del volum, el muntatge definitiu i els darrers tractaments de consolidació.
Un capbreu és un llibre en què es registraven les terres, les cases, els drets i les rendes que els seus titulars havien de reconèixer o pagar a un senyor o a una institució. Aquesta documentació permet conèixer l’organització de la propietat i les relacions econòmiques i socials del territori en diferents èpoques.
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