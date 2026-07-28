El Microclima arrencarà amb més gresca i entrades esgotades pel dissabte
Els Amics de les Arts, els Pets, Sidonie o Tarta Relena són alguns dels noms que passaran per la 5a edició del festival
El Microclima estiuenc de gran format tornarà un any més a Camprodon entre el 31 de juny i l'1 d'agost amb un cap de cartell amb un còctel variat d'artistes com són Els Amics de les Arts, els Pets, Mazoni, Remei de Ca la Fresca, Tarta Relena o La Ludwig Band. Des dels seus inicis, el festival combina noms consagrats de parla catalana amb una aposta pel talent emergent dins una fòrmula que ha agradat i ha anat creixent amb els anys.
La cinquena edició d'aquest festival en format macro (que als inicis s'havia batejat com a Macroclima per diferenciar-lo de la versió de petit format que es fa a la primavera) ha vingut amb novetats. En primer lloc, amb una aposta per doblar l'aforament, passant de 1.000 a 2.000 entrades. I de moment, el públic respon: ja s'ha exhaurit les entrades de la nit de dissabte, en què actuaran els Pets, els Amics de les Arts i el grup emergent Celobert. El cartell combina noms consagrats de l'escena catalana amb noms més emergents, amb grups com Sidonie, Mishima, Remei de Ca la Fresca, Anna Andreu o Minibús Intergalàctic, entre altres.
"Les entrades s'estan venent molt bé, hem fet la feina d'anar explicant el festival durant aquests cinc anys i això ens dona estabilitat i seguretat per continuar aquest projecte", valora Pau Planas, director de la promotora La Tornada.
Una altra de les apostes d'aquest any ha estat en la jornada familiar que tanca el festival, que estarà encapçalat per la Ludwig Band en un concert de tarda. Aquest any, s'ha reforçat amb espectacles de màgia i circ, instal·lacions de joc i una benvinguda a càrrec de la colla gegantera de Camprodon, que animarà la jornada amb una cercavila. Això s'escau amb l'objectiu d'involucrar el teixit veïnal i comercial del festival. "Els veïns han fet seu aquest projecte, ha de ser un festival de Camprodon i el fem amb empreses i comerços locals", indica Planas.
El Parc de la Mare de Déu de la Font serà un any més l'enclavament on es faran tots els concerts, i que un any més comptarà amb una zona village en què també es podran sentir concerts gratuïts d'artistes com Jour de Fête, Kris Tena, Au Rora i Lluki Vallverde. Paral·lelament, es faran visites guiades per conèixer-ne els vestigis medievals i els orígens, i pels més petits s'organitzarà una gimcana per resoldre un enigma a partir d'antics plànols del poble.
Arrelament
Després de vuit anys de presència a Camprodon, Planas subratlla que el festival ha estat "molt ben rebut" a la zona, tot i que admet que "els inicis mai són fàcils en cap festival, i més quan comences d'un lloc petit sense una gran empresa i promotora al darrere". L'èxit de la proposta rau en la seva fixació en portar artistes que difícilment haurien vingut a tocar-hi: "els Amics de les Arts celebren 20 anys però posaria la mà al foc que no havien vingut mai a tocar aquí, i el mateix va passar amb els Pets, van venir a la primera edició del Microclima, però era la primera vegada que hi veníen i amb una trajectòria de 40 anys!", remarca el director. "Volem portar aquests grups importants a la comarca, i ells cada vegada ho valoren més i els agrada venir, ens és fàcil portar-los", afegeix.
El Microclima és un dels primers projectes que va organitzar la promotora, juntament amb altres propostes com els Concerts de La Tornada, que enguany celebren la desena edició, i l'Espurnes de Llagostera, que n'ha fet nou.
Amb tot aquest temps, han pogut identificar bé el seu públic: "és molt variat, ve de pràcticament des de totes les comarques de Catalunya", diu Planas. També reben veïns de la zona, i una part del gruix es desplaça des de Barcelona i Girona. "Camprodon té aquest atractiu, s'hi està fresquet quan a altres llocs la calor no dona treva, i molta gent aprofita per fer una escapada i aprofitar-ho, no només venen pel festival, i això és el que ens interessa".
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