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Un piano i un trombó vora la piscina del GEiEG

L’equipament de Sant Ponç va tancar amb lírica el cicle de la Vesprada a la Fresca

Una imatge dels concerts.

Una imatge dels concerts. / GEiEG

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Redacció

Redacció

El GEiEG va tancar la setmana passada el cicle de la Vesprada a la Fresca, en què des del juny programava diferents actuacions als jardins de l’equipament de Sant Ponç. La cloenda va consistir en una actuació lírica, d’àries i duets, aprofitant l’atmosfera de l’espai.

Aquest va ser l’únic concert de nit del cicle, que enguany s’ha traslladat a les 19.30 h canviant el nom a Vesprada a la Fresca i avançant l’horari per buscar un públic més familiar i ampli. Al llarg de les seves sis setmanes, abans de la Gala Lírica, també hi han passat De Rumbers, D'Calle, Overall, Toni Cayena i Guillem Carmona.

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