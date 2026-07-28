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Violoncels de pel·lícula o Ebri Knight en el tercer Tons i Sons

El cicle de concerts d’agost de Santa Coloma de Farners també programa Amazing Gospel, José Antonio Chic

Els membres d'Ebri Knight en una imatge promocional.

Els membres d'Ebri Knight en una imatge promocional. / Ebri Knight

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Redacció

Redacció

El Tons i Sons de Santa Coloma de Farners ha presentat el cartell de la seva tercera edició, en què seguirà posant música, com els últims dos estius, als divendres d’agost. Ebri Knight, que tancarà la programació el dia 28, és el nom més destacat d’un cicle en esglésies i ermites que també comptarà amb Amazing Gospel en la inauguració (7 d’agost), José Antonio Chic (14 d’agost), i Northern Cellos (21 d’agost).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners impulsa els quatre concerts en espais patrimonials del municipi que arrencaran el 7 d’agost a les 20.30 h a la Parròquia colomenca, on actuarà Amazing Gospel. L’Ermita de la Mare de Déu de Farners li agafarà el relleu el següent divendres a les 20 h amb José Antonio Chic oferint “Tresors de la guitarra clàssica”. Northern Cellos també farà un espectacle especial amb “Violoncels de pel·lícula”, el 21 d’agost a l’ermita de Sant Marçal, abans que Ebri Knight posi punt final al cicle d’enguany a l'església de Sant Andreu de Castanyet amb “Un remei com cal”, xou dedicat al llegat de Xesco Boix.

Una de les particularitats del cicle és que, més enllà de la música, inclou un tast gastronòmic en col·laboració amb diferents establiments del municipi. Les pastisseries Trias, Orígens i La Gasela acompanyaran, en aquest ordre, el primer, segon i tercer concert; i Biscuits Trias s’encarregarà de l’oferta en la cloenda.

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Les entrades per a tots els concerts ja estan a la venda a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners o, presencialment, a la Casa de la Paraula.

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