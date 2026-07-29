Els millors plans per fer dimecres 29 de juliol
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Festival a Cadaqués
El Festival L'Art de la Guitarra continua a Cadaqués amb l'actuació de Sam Ballester.
On? A l'Església de Santa Maria.
Quan? A les 21 h.
Entrades a 15 euros.
Peralada
El Festival de Peralada inclou a la seva programació la cantant Sílvia Pérez Cruz.
On? Al mirador.
Quan? A les 22 h.
Entrades exhaurides.
Festa Jove a Llançà
La Festa Jove de Llançà ofereix una nit dedicada a la música electrònica amb Passarel·la Dj's.
On? A la Pineda del Port.
Quan? A les 21:30 h.
Activitat gratuïta.
Festa Major de Pals
La Festa Major de Pals arrenca, avui, amb el pregó i la cercavila. Continuarà amb una nit de concerts amb Versiona2, Les Que Faltaband, Boom Boom Fighters & Cookah P i, finalment, un Dj.
On? A la Plaça Major i a l'entrada sud de l'aparcament.
Quan? A partir de les 18:30 h.
Esdeveniments gratuïts.
Girona
Girona acull la xerrada Tu ets la teva responsabilitat.
On? a l'Espai Casa Sabater.
Quan? A les 18 h.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
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