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Els millors plans per fer dimecres 29 de juliol

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Les Que Faltaband

Les Que Faltaband / DdG

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Redacció

Redacció

Festival a Cadaqués

El Festival L'Art de la Guitarra continua a Cadaqués amb l'actuació de Sam Ballester.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Peralada

El Festival de Peralada inclou a la seva programació la cantant Sílvia Pérez Cruz.

On? Al mirador.

Quan? A les 22 h.

Entrades exhaurides.

Festa Jove a Llançà

La Festa Jove de Llançà ofereix una nit dedicada a la música electrònica amb Passarel·la Dj's.

On? A la Pineda del Port.

Quan? A les 21:30 h.

Activitat gratuïta.

Festa Major de Pals

La Festa Major de Pals arrenca, avui, amb el pregó i la cercavila. Continuarà amb una nit de concerts amb Versiona2, Les Que Faltaband, Boom Boom Fighters & Cookah P i, finalment, un Dj.

On? A la Plaça Major i a l'entrada sud de l'aparcament.

Quan? A partir de les 18:30 h.

Esdeveniments gratuïts.

Girona

Girona acull la xerrada Tu ets la teva responsabilitat.

On? a l'Espai Casa Sabater.

Quan? A les 18 h.

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Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

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