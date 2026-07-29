Les ballarines i músics de Peralada volen del "NIU" per perseguir els somnis
L’espectacle, ideat i dirigit pel ballarí barceloní Aleix Martínez, commemora el 10è aniversari del campus de dansa amb la col·laboració de l’Hamburg Ballet
Com un presagi abans de l’espectacle, bandades de cigonyes passaven per damunt del Castell de Peralada al capvespre en direcció als seus nius. Aquestes aus, caracteritzades pel plomatge blanc tret de les puntes de les ales que són negres, són una font d’inspiració al cor de l’Alt Empordà. Se n’han fet vins, films, visites guiades i també han format part del Festival de Peralada al llarg dels seus 40 anys d’història amb el claqueig de fons acompanyant cadascuna de les obres que s’hi han representat. El ballarí barceloní Aleix Martínez ha tingut en compte tot això i més per idear, concebre i dirigir "NIU", una commemoració del desè aniversari del campus de dansa de Peralada que ha donat l’oportunitat a ballarines i músics estudiants de les comarques gironines a sortir en escena al costat de l’Hamburg Ballet.
"Vull ser ballarina solista i coreògrafa reconeguda des dels 3 anys"; "En un futur vull combinar dansa i esport"; "Vull ballar fins que el cos m’ho permeti"; "Vull ballar en un musical"; "Vull ballar a la San Francisco Ballet"; "Vull ballar a l’Òpera de París"; "Vull ballar on sigui, però ballar". Són els somnis de la Núria Alsina, Carla Belmonte, Berta Botillo, Alba Centellas, Claudia Claveria, Ivette Codesal, Veda Garcia, Iona Gardell, Joana Juandó, Gina Poblet, Àngela Pacreu, Paula Sabater, Mila Sibecas i Beth Tapias; ballarines, d’entre 13 i 18 anys, seleccionades en una convocatòria presentada pel Festival per donar un espai a les estudiants del campus de dansa i que aquest dimarts a la nit han alçat el vol per perseguir-los. No ho han fet soles, s’han ajuntat amb vuit ballarins i ballarines professionals de l’Hamburg Ballet i l’equip musical de l’espectacle, el qual ha comptat amb la participació de músics gironins, per expressar i representar Peralada en un acurat directe. En 60 minuts sense pausa, han demostrat ser el futur, i ja present, del Festival que com les bandades de cigonyes passen pel Castell de Peralada abans d’arribar lluny en el seu destí.
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