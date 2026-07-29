El mapa de colors de Mirco Marchelli, al Palau de Casavells
La galeria Alzueta acull durant tot el mes d'agost la mostra “Piano del colore”, de l’estil de l’art pobra italiana
L’italià Mirco Marchelli exposa, de l’1 al 31 d’agost, el seu particular mapa de colors al Palau de Casavells. Piano del colore juga amb el doble sentit del mot italià, que tant pot voler dir plànol com piano, per significar com l’obra de Marchelli es desplega en forma de cartografia cromàtica i de partitura visual a la galeria Alzueta.
Proper al corrent de l’arte povera (art pobra) italiana, que treballa amb materials quotidians, Marchelli ha dedicat dècades a la creació d’un llenguatge personal en què experimenta amb cada peça per compondre des de la forma i el color, que combina equilibradament. Després d’un període marcat per tonalitats més fosques, de la qual la mostra també en recull obra, l’exposició del Palau de Casavells-Galeria Alzueta mostra un trànsit, de nou, cap al color, buscant-ne la capacitat expressiva.
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