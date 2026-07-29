Mitologia i escenaris onírics de Cuixart protagonitzen l'exposició Thyssen de Sant Feliu de Guíxols
La mostra, que s'emmarca dins els actes del centenari de l'artista, treu a la llum obres que feia més de 30 anys que no s'exposaven
Modest Cuixart és aquest any el protagonista de l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que celebra el centenari de l'artista amb una exposició en què el fa dialogar amb una vintena d'artistes. Una cinquantena d'obres, de les quals una trentena són de Cuixart, teixeixen vincles en una exposició que fa un recorregut per la seva trajectòria i recull l'interès de l'artista per les formes, paisatges, colors, personatges mitològics o el món oníric.
En total, 33 dels quadres són de Cuixart, i provenen de diverses col·leccions, entre les quals el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que té un fons important de l'artista. Amb tot, hi ha obres que feia més de 30 anys que no s'exposaven, i que ara dialoguen amb altres pintors com Olga Sacharoff, Francesc Miralles, Lluís Graner, Modest Urgell, Joan Cardona, Eliseu Meifrèn o Emili Grau.
Amb el títol Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen, l'espai també inclou sis exposicions més amb els artistes Samuel Salcedo, Pepa Poch, Eulàlia Ramon, Montse Lozano, Rosa Agenjo i Aleph/Estèsia, tots ells amb vincles a Sant Feliu i que estan repartits en diversos espais entre la plaça i els jardins del Monestir. La inauguració tindrà lloc avui a les 20 h, i es podrà visitar fins al 10 d'octubre.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»